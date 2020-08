Champions League – Enttäuschte Fans randalieren in Pariser Innenstadt Nach der Niederlage von PSG gegen den FC Bayern München ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei hat mehrere Personen festnehmen müssen.

PSG-Fans und -Ultras verfolgten das Champions-League-Finale von Paris aus – ausgetragen wurde es in Lissabon. (23. August 2020) REUTERS Die Fans waren mit Pyros ausgestattet. REUTERS Auch Fensterscheiben wurden zerbrochen. keystone-sda.ch 1 / 5

Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League in Lissabon ist es am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei in Paris nahm 22 Menschen fest, wie die zuständige Präfektur in der Nacht zum Montag auf Twitter mitteilte.

Randalierende Fans hatten in der Nähe des Fussballstadions Parc des Princes sowie in der Umgebung der Champs Elysées ihrer Enttäuschung Luft gemacht. Um das Stadion herum kam es zu Zusammenstössen mit der Polizei, die Tränengas gegen die mit Feuerwerkskörpern bewaffnete Menge einsetzte. Entlang der Prachtstrasse Champs Elysées setzten Randalierer Fahrzeuge in Brand, zerbrachen Fensterscheiben und zerstörten Geschäfte.

2019/20 - Final: Diese Saison standen die Pariser erstmals in ihrer Clubgeschichte im Final der Champions League und trafen dort auf Bayern München. Die Mannschaft um Neymar, Mbappé und Di Maria verlor 0:1. Foto: Keystone 2018/19 - Achtelfinal: Obwohl die Mannschaft von Kylian Mbappé gegen den Manchester United im Hinspiel 2:0 gewann, schied Paris aus, nachdem das Rückspiel 1:3 verloren ging. Foto: Getty Images 1 / 8

SDA