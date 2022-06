Binaurale Beats – Entspannt und angstfrei dank tiefer Töne? Sie sollen aufmerksamer machen, den Schlaf verbessern und Schmerzen lindern. Was ist dran an den brummenden Klängen? Wir haben bei einem Musikwissenschaftler nachgefragt. Jan Schwenkenbecher

Helfen binaurale Beats gegen Schlafprobleme und Stress? Foto: Getty Images/iStockphoto

Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Sie sollen gegen Schlafprobleme helfen. Sie sollen gut gegen Stress sein. Sie sollen die Aufmerksamkeit verbessern und auch das Gedächtnis. Ängste, egal welche, sollen sie ebenso gut lindern wie Schmerzen. Und, das ist der neueste Hit, sie sollen sogar das Bewusstsein verändern können und einem Drogenrausch ähnliche Zustände auslösen. Worum es hier geht? Weder um ein neues Medikament, noch um eine indigene Super-Wurzel, sondern um Geräusche – sogenannte binaurale Beats.

Binaurale Beats sind ein Klang-Phänomen, manche Forscher sprechen von auditiven Täuschungen. In den vergangenen Jahren wurden die wildesten Effekte dieser Töne diskutiert – wobei häufig nicht Forscherinnen und Forscher die Wortführer waren, sondern Esoteriker, Heilpraktiker oder Youtuber, die ihre selbst erstellten Musikvideos nicht gerade bescheiden bewarben: Von «hypnotischer Musik», «Ganzkörperheilung» oder «erhöhter Gehirn-Power» ist die Rede. Sogar ein grosser deutscher Kopfhörerhersteller hat einen Text darüber verfasst, «wie binaurale Beats die Sinne schärfen können».

Das als «binaurale Beats» bezeichnete akustische Phänomen tritt auf, wenn Menschen per Kopfhörer zwei verschiedene Töne auf die beiden Ohren gespielt bekommen, die sich in ihrer Tonhöhe ganz leicht unterscheiden. Die Tonhöhe wird in Hertz gemessen. Läuft nun auf dem einen Ohr ein Ton mit 300 Hertz und auf dem anderen Ohr ein Ton mit 310 Hertz, nimmt man ein gewisses Auf- und Abschwellen des Tones wahr, sogenannte Schwebungen: ein Brummen, das genau jener Frequenz entspricht, in der sich die beiden Töne unterscheiden – in diesem Fall zehn Hertz.

Die Entdeckung der binauralen Beats stammt vom deutschen Physiker Heinrich Wilhelm Dove, hier auf einer Lithographie von Rudolf Hoffmann, 1856. Foto: PD

Eine neue Entdeckung ist das bei Weitem nicht: Sie stammt vom deutschen Physiker Heinrich Wilhelm Dove, der das Phänomen bereits 1839 beschrieb. Von Bewusstseinsveränderung war bei Dove allerdings keine Rede. Die kam erst knappe eineinhalb Jahrhunderte später durch Robert Allen Monroe ins Gespräch, einen US-amerikanischen Geschäftsmann und Radio-Programmdirektor. Mit Anfang 40 hatte er, so sagt er selbst, eine Nahtoderfahrung, begann fortan darüber Bücher zu schreiben und gründete Anfang der 1970er-Jahre das Monroe-Institut, in dem er parapsychologische Phänomene untersuchte. Er liess zahlreiche Patente registrieren – einige davon enthielten die Methode, mit binauralen Beats das Bewusstsein von Hörern zu verändern. Dass das in Studien nie belegt wurde, interessierte wenig: In den folgenden Jahren entstanden weitere Techniken oder Produkte, deren angebliche Effekte auf die binauralen Beats zurückzuführen sein sollten.

Die Idee, die man in den zahlreichen Blogs, Shops und Youtube-Kanälen lesen kann, geht so: Mit binauralen Beats könne man bestimmte Gehirnwellen hervorrufen, die wiederum verschiedene Eigenschaften mit sich bringen. Was ist dran?

Richtig ist: Das Gehirn hat Nervenzellen, die in gewissen Frequenzen «feuern», und das lässt sich als Welle beschreiben. Forscher kategorisieren die Gehirnwellen nach ihrer Frequenz: Die schnellste Feuerrate haben mit mehr als 30 Hertz die Gamma-Wellen, die niedrigste Frequenz bringen die 0,5- bis fünfmal pro Sekunde feuernden Delta-Wellen mit sich. Dazwischen liegen noch Beta-, Alpha- und Theta-Wellen.

Ja, oft synchronisieren Nervenzellen ihre Frequenzen. Vor allem miteinander verbundene Nervenzellen tun das. Und ja, die Gehirnwellen hängen mit verschiedenen Bewusstseinszuständen zusammen. Die schnellen Beta-Wellen treten auf, wenn Menschen äusserst konzentriert sind und das Arbeitsgedächtnis stark gefordert wird. Die langsamen Delta-Wellen treten auf, wenn Menschen in den Tiefschlaf fallen.

Nervenzellen synchronisieren sich nicht auf die Beats

Doch nein: Wenn man nun binaurale Beats mit 35 Hertz hört, synchronisieren sich nicht alle Nervenzellen auf diese Feuerrate. Auch nicht, wenn man Vier-Hertz-Töne hört, weil man damit besser einschlafen möchte.

Warum, weiss Christoph Reuter. Der Professor für systematische Musikwissenschaft an der Universität Wien nennt mehrere Gründe, warum das so nicht funktionieren kann.

Erstens, «weil die Synchronisation der neuronalen Entladungen auf der Hörbahn durch binaurale Beats äusserst schwach ist», so Reuter. Man könne zum Beispiel deutlich stärkere Synchronisationseffekte beobachten, wenn man jemanden mit einem EEG untersuche, der gerade ein Instrument einstimmt und sich an den dabei auftretenden Schwebungen orientiert.

Zweitens, «weil es ziemlich unmöglich ist, dass die neuronalen Entladungen ausserhalb der Hörbahn in irgendeiner Hinsicht von Schwebungen zwischen den Ohren beeinflusst werden».

Drittens, weil im Gehirn meist verschiedene Gehirnwellen gleichzeitig auftreten. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass binaurale Beats immer genau den Ort im Gehirn träfen, den der Hörer zu treffen beabsichtige.

Und sollten sich, viertens, wirklich einmal die Nervenzellen beider Hirnhälften synchronisieren, wie Monroe das in seiner Methode angibt, «dann wäre das vermutlich äusserst ungesund, da zwischen den Hemisphären synchronisierte Entladungen vor allem bei epileptischen Anfällen auftreten», sagt Reuter. «Damit käme man dann eventuell in die Nähe eines – ebenfalls im bewusstseinserweiternden Portfolio des Monroe-Instituts enthaltenen – Nahtoderlebnisses, aber das kann ja so niemand wollen.»

Als Zwischenfazit kann man also festhalten, dass die zugrundeliegende «Theorie», warum die binauralen Beats bewirken sollten, was deren Verfechter ihnen zusprechen, eher unstimmig ist. Doch wie passt das mit Studien zusammen, die verschiedene Effekte der binauralen Beats zeigen?

Methodische Schwächen

Sehr viele Arbeiten zu den binauralen Beats haben methodische Schwächen: wenige Teilnehmer, unzureichende Kontrollbedingungen, unpassende Stimuli. Doch es gibt zwei Studien, die aus der Gesamtschau ein wenig herausstechen – weil sie auf den ersten Blick doch recht gut gemacht scheinen. Die eine ist eine Meta-Analyse, eine Überblicksarbeit, in der Forscher die Ergebnisse von 22 anderen Studien ausgewertet haben, in denen untersucht wurde, ob binaurale Beats das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit verbessern und Ängste und Schmerzen verringern.

Die andere Studie untersuchte ebenfalls die schmerzlindernden Effekte binauraler Beats, wobei es sich um eine randomisierte, kontrollierte, doppel-verblindete Studie handelte. Es gab also eine Testgruppe, in der die Teilnehmer binaurale Beats hörten, und eine Kontrollgruppe, in der die Teilnehmer irgendetwas anderes hörten. Die Teilnehmer wurden zufällig auf die Gruppen verteilt und weder sie selbst noch die Forscher wussten, wer von ihnen in welche Gruppe gelost wurde. Eigentlich der Goldstandard der wissenschaftlichen Methodik.

Doch auch diese beiden Studien haben ihre Tücken. Christoph Reuter hat sich die Meta-Analyse genauer angeschaut und kommt zu dem Fazit, dass viele der darin eingeschlossenen Studien selbst wiederum einige methodische Mängel aufwiesen. Und auch zu der doppel-verblindeten Studie merkt Reuter an, dass die Teilnehmer und die Forscher vielleicht zunächst nicht wussten, in welche Gruppe sie eingeteilt worden seien. Aber: «So richtig doppel-verblindet ist die Studie natürlich trotzdem nicht», sagt Reuter, weil man den Unterschied zwischen binauralen Beats und gewöhnlichen Klängen ja hören könne und dann also doch wisse, in welcher Gruppe man sich befinde. Was dann wiederum für einen Placeboeffekt spräche.

Das sieht auch Stefan Koelsch so, Professor für biologische Psychologie und Musikpsychologie an der Universität von Bergen. «Meines Erachtens handelt es sich bei den Ergebnissen der Studien zu binauralen Beats um Placeboeffekte.» Man erwartet einen Effekt, also kommt der auch – ganz unabhängig von den binauralen Beats selbst. Das muss nichts Schlechtes sein, merkt Koelsch an: «Placeboeffekte können ja auch wertvoll sein.» Ob Wissenschaftler einen Effekt messen können oder nicht, ist für Hörer vielleicht auch gar nicht so entscheidend – solange die Klänge ihnen persönlich einfach beim Einschlafen helfen.

