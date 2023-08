19 Jahre Haft für Alexei Nawalny – Entscheidender ist, wo und wie er die Zeit im Gefängnis verbringt Ein geheimer Prozess im Straflager endet mit noch längerer Freiheitsstrafe für den Kritiker Putins. Die bereits menschenverachtenden Haftbedingungen für ihn werden noch härter. Silke Bigalke aus Melechowo

Alexei Nawalny (2. v. l), mit seinen Anwälten vor Gericht in Melechowo: Das Bild stammt aus einem Video, das die Strafvollzugsbehörde zur Verfügung stellte. (Foto: Alexander Zemlianichenko/dpa)

Als der Richter Alexei Nawalny zu 19 Jahren Straflager verurteilt, versteht im Publikum niemand ein Wort. Das Verfahren gegen den Oppositionellen war als «geheim» eingestuft worden, doch wenigstens der Urteilsspruch am Freitag sollte öffentlich sein. In diesem Fall bedeutet «öffentlich», dass akkreditierte Journalisten in einen abgesperrten Bereich der Strafkolonie in Melechowo gelassen wurden. Nawalny sitzt dort bereits eine frühere Strafe wegen angeblichen Betrugs ab. Dass das Verfahren nicht in einem Gerichtssaal, sondern hinter Gefängnismauern stattfindet, ist, gelinde gesagt, selbst für russische Verhältnisse ungewöhnlich.