Simples System – Entscheidende Nebensache Die Wahl in die Berner Stadtregierung beruht auf einer Besonderheit. Wer diese berücksichtigt, kann gross herauskommen. Wer sie ignoriert, fliegt gern raus. Dölf Barben

Alexandre Schmidt, damals freisinniger Finanzdirektor, konnte sich 2016 selber an den Fingern abzählen, dass es nicht mehr reichen würde. Foto: Franziska Scheidegger

Die Berner Stadtregierung wird im Proporzsystem gewählt. Das wäre noch nichts besonderes, auch wenn viele andere Exekutiven im Majorzverfahren gewählt werden. Aber es gibt ein Detail, an dem sehr viel hängt und das in der politischen Geschichte Berns sehr wichtig war. Es sind – im Gegensatz zu den Wahlen für das 80-köpfige Stadtparlament – keine Listenverbindungen erlaubt.



Was auf den ersten Blick nebensächlich erscheint, war schon mehrmals entscheidend. 1992 zum Beispiel, als die Rot-Grün-Mitte-Parteien an die Macht kamen, verdankten sie ihren Sieg einer wichtigen Einsicht: Wenn sie gemeinsam auf einer Liste antreten, können sie die Erfolgsaussichten vergrössern.

Damit keine Stimmen verpuffen

Die sogenannte Einheitsliste ist die Antwort auf die fehlenden Listenverbindungen. Sinn und Zweck beider Ansätze ist es, das Verpuffen von Wähleranteilen zu minimieren. Ein Beispiel: Zwei Parteien, die je für sich nur 11,4 und 10,6 Prozent Wähleranteil erreichen, können bei der Wahl in eine fünfköpfige Exekutive aus eigener Kraft keinen Sitz erreichen. Denn dafür werden rein rechnerisch 16,6 Prozent Wähleranteil benötigt. Die Formel für einen Sitz lautet: 100 Prozent geteilt durch die Anzahl der zu vergebenden Sitze plus 1. Für Bern heisst das: 100 geteilt durch 6. Wenn die beiden Parteien zusammenspannen, übertreffen sie die Schwelle.



Das Beispiel oben ist nicht aus der Luft gegriffen. Bei den letzten Gemeinderatswahlen 2016 waren FDP und SVP auf diese Wähleranteile gekommen (11,4 und 10,6 Prozent). Da sie separat angetreten waren, gingen beide leer aus. Der FDP-Sitz von Alexandre Schmitt war verloren. Stattdessen holte die Mitteliste den fünften Sitz. Die vier Kleinparteien CVP, EVP, GLP und BDP hatten ihre Kräfte auf einer Einheitsliste gebündelt – Reto Nause (CVP) blieb im Amt.



Schon mehrmals gab es Anläufe, das System zu ändern. Nicht überraschend kamen die Impulse jeweils von der Minderheitsseite. 1990, also vor der Wende, hatte die SP Listenverbindungen gefordert. Zuletzt war es Erich Hess von der SVP vor drei Jahren. Sein Vorstoss ist im Stadtrat noch nicht behandelt worden. Der Gemeinderat argumentierte dagegen. Listenverbindungen seien letztlich intransparent. Manchen Wählenden sei es nicht bewusst, wem ihre Stimme am Schluss zugutekomme. Bei einer Einheitsliste bestehe diese Gefahr nicht.

Reto Nause (CVP) gehört für Berner Verhältnisse einer absoluten Minipartei an. Trotzdem hat er es immer wieder geschafft – dank kluger Bündnispolitik. Foto: Manuel Zingg