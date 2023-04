Über 100 Festnahmen in Paris – Entscheid des Verfassungsrats heizt die Lage in Frankreich weiter an Nachdem der Verfassungsrat grünes Licht für die Umsetzung der Kernpunkte der Rentenreform gegeben hat, ist es zu erneuten Protesten gekommen. Über 100 Personen wurden festgenommen.

Seit Monaten gehen die Menschen gegen die Rentenform Macrons auf die Strasse: Auch in Rennes kochte die Wut nach dem Entscheid des Verfassungsrats über. (14. April 2023) AFP

Bei erneuten Protesten gegen die vom französischen Verfassungsrat gebilligte Rentenreform der Regierung ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Allein in der Hauptstadt Paris seien am Freitagabend 112 Demonstranten festgenommen und 30 Mülltonnen angezündet worden, berichtete der Fernsehsender «BFMTV» unter Verweis auf den Polizeipräfekten. In etlichen anderen Städten wie Strassburg, Lyon und Nantes kam es ebenfalls zu Protestaktionen, in Rennes wurde dabei die Tür einer Polizeistation in Brand gesteckt. Bereits tagsüber hatte es Kundgebungen sowie Strassenblockaden gegeben.

Die obersten Hüter der französischen Verfassung hatten das Reformvorhaben von Präsident Emmanuel Macron zur schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre am Freitagabend im Kern als verfassungskonform bewertet. Ein Referendum, auf das Gegner der Reform ihre Hoffnung gesetzt hatten, erklärte der Verfassungsrat für unzulässig.

In den vergangenen Monaten waren mehrfach Hunderttausende Menschen gegen die Pläne auf die Strasse gegangen. Für den Samstag werden weitere Proteste erwartet. Die Gewerkschaften riefen für den 1. Mai zu neuen Protestmärschen auf.

SDA/roy

