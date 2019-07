Entlassene ETH-Professorin sieht sich als Opfer

«Wir bedauern sehr, dass sich der Arbeitskonflikt mit der Professorin nicht anders lösen liess als durch die Entlassung seitens des ETH-Rates», teilt ETH-Präsident Joël Mesot auf Anfrage mit. «Dieser lange Prozess war für alle Beteiligten und für die ETH als Institution eine grosse Belastung. Es ist deshalb gut, dass mit dem Entscheid des ETH-Rates dieses Kapitel nun geschlossen werden kann.»

Da freut sich die ETH möglicherweise zu früh: Carollos Rechtsanwalt Martin Farner kündigt an, den Entscheid «mit grösster Wahrscheinlichkeit» vor dem Bundesverwaltungsgericht anzufechten: «Der 30-seitige Entscheid liegt mir erst seit drei Stunden vor. Wir sind jedoch nach wie vor der Meinung, dass die Vorwürfe gegen meine Mandantin nicht nachgewiesen sind», sagte Farner gestern Abend. Carollo selber will derzeit keine Stellung beziehen. Ihr Anwalt zeigt sich überzeugt: «Wenn Fehler begangen wurden, sind es solche, die nicht zur Entlassung berechtigen.»

Seine Kritik an der von der ETH in Auftrag gegebenen Administrativuntersuchung sei nie richtig geprüft worden, so Farner. Der gleichzeitig publizierte Bericht der ETH-Kommission sei berechtigterweise zum Schluss gekommen, dass auf eine Entlassung zu verzichten sei. «Warum dieser Bericht nicht in die Erwägungen einfliesst, ist unerklärlich», sagt Farner.

Vorwürfe hüben wie drüben

Der Mobbing-Fall um Marcella Carollo nahm seinen Anfang Ende 2016. Carollo war offenbar mit der Leistung ihrer Doktorandin Elisabetta Marignano (Name geändert) nicht zufrieden und plante, das Betreuungsverhältnis niederzulegen. Das tat sie dann auch am 25. Januar 2017, wie der später durchgeführten Administrativuntersuchung zum Fall zu entnehmen ist. Im gleichen Zeitraum wandte sich Marignano mit mehreren Stellungnahmen an die Leitung des Physik-Departements und an eine damalige Ombudsperson der ETH Zürich. Darin richteten mehrere Doktorierende schwere Vorwürfe an die Adresse von Carollo.

In den folgenden Monaten eskalierte der Konflikt. Carollo warf dem damaligen stellvertretenden und heutigen Leiter des Physik-Departements Rainer Wallny und dem Prorektor Antonio Togni vor, die gegen sie erhobenen Anwürfe unkritisch übernommen zu haben, ohne deren Wahrheitsgehalt überprüft zu haben.