Vom Vater verschleppt – Mutter holt entführtes Mädchen nach sechs Jahren in die Schweiz zurück Ein damals Dreijährige wurde von ihrem Vater nach Ägypten entführt, um es dort islamisch zu erziehen. Die Rückkehr gelang erst, nachdem sich Bundesrat Ignazio Cassis persönlich eingeschaltet hatte.

Sie hat nie aufgegeben: Jacqueline Kummer kämpfte jahrelang um die Rückkehr ihrer entführten Tochter. Foto: SRF

Die Tochter von Jacqueline Kummer hätte an jenem Freitagabend im Herbst 2012 längst zu Hause sein müssen. Die Dreijährige hatte Ferien mit ihrem Vater verbracht, von dem sich die Mutter erst kürzlich getrennt hatte. Verzweifelt versucht Jacqueline Kummer diesen auf seinem Handy zu erreichen. Vergeblich. Doch plötzlich geht er ran und lacht hämisch ins Telefon: «Du wirst deine Tochter nie mehr sehen.» Der Ägypter hatte die gemeinsame Tochter nach Kairo entführt.

Es beginnt eine jahrelange, aufwendige und frustrierende Suche – für Jacqueline Kummer eine Tortur. Jahrelang weiss sie nicht einmal, ob ihre Tochter noch am Leben ist. In der SRF-Sendung «Rundschau» spricht sie nun über die Entführung.

Die Kummers fühlen sich im Stich gelassen

Von den Schweizer Behörden habe es stets geheissen, man könne in diesem Fall nicht viel ausrichten. Also musste Jacqueline Kummer mit Hilfe von ihrem Vater auf eigene Faust versuchen, das Kind zurück in die Schweiz zu holen. Dabei hätten sie viel Geld an dubiose Firmen und angebliche Detektive verloren. Doch die beiden geben nicht auf.

Jacqueline Kummer erkämpft sich vor Ort das ägyptische Sorgerecht und erwirkt, dass ägyptische Behörden helfen, ihre Tochter zurückzuholen. Doch alle Versuche scheiterten.

Bei einem der letzten Versuche, das Mädchen zurückzuholen, kommt es zum Eklat mit der Schweizer Botschaft vor Ort. Von der Botschaft in Kairo wollen Kummers die Zusicherung, dass die Mutter nach dem Zugriff mit dem Kind in die Botschaft flüchten könne. Doch die Mitarbeiter blocken ab und wollen keine Garantie abgeben.

Am Ende scheitert die Aktion aber schon vorher, weil das Mädchen beim Zugriff nicht vor Ort ist.

Jacqueline Kummer,

Im Sommer 2018 ist die Mutter kurz davor aufzugeben. Als letzte Chance sehen sie und ihr Vater ein Gespräch mit Ignazio Cassis. Der Aussenminister trifft die beiden und setzt sich danach für den Fall der damals bereits neunjährigen Tochter ein.

Cassis handelt prompt: Mit Johannes Matyassy setzt er einen Topdiplomaten auf den Fall an. Es kommt zu internationalen Treffen auf höchster Stufe. Die Schweizer Behörden koordinieren Fahndung und Zugriffe mit den ägyptischen Behörden. Und am 20. Januar 2019 erhält die Mutter ihre Tochter in Kairo auf einem Polizeiposten zurück.

Jacqueline Kummer ist dankbar für den Einsatz der Schweizer Behörden. «Sie haben mir gezeigt, dass es doch geht.» Sie hofft, dass anderen Müttern in Zukunft besser geholfen wird. «Dass sich unsere Behörden um die Mütter und Väter kümmern, die sich beim EDA melden. Dass sie ernst genommen werden. Dass sich die Schweiz einsetzt für ihre Mitbürger.»

