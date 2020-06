Fünf Millionen Euro Lösegeld – Entführter Bub in Belgien nach 42 Tagen wieder frei Ein 13-Jähriger wurde vor über einen Monat von schwer bewaffneten Kriminellen aus einem Haus verschleppt. Nun ist der Junge freigekommen.

Ein belgischer Polizist kontrolliert in Brüssel einen Personenzug. Foto: Stephanie Lecoco/Keystone

Ein vor 42 Tagen in Belgien entführter 13-jähriger Bub ist in der Nacht zum Montag freigekommen. Dies bestätigte die belgische Bundespolizei der Nachrichtenagentur Belga. Bei Razzien an verschiedenen Orten seien mehrere Personen festgenommen worden.

Der Junge soll nach Berichten Senders RTBF und der Zeitung «Het Laatste Nieuws» aus einer Familie stammen, die der Polizei wegen Drogendelikten bekannt gewesen sei. Das Kind soll laut RTBF von schwer bewaffneten Kriminellen aus einem Haus verschleppt worden sein. Festgehalten wurde er demnach im ostbelgischen Genk. Die Entführer sollen fünf Millionen Euro Lösegeld gefordert haben.

( SDA /aru )