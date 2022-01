Das 20. Be-Jazz-Winterfestival – Entfesselungskünstler und Luftgeister Mit einem Jahr Verspätung hat das 20. Be-Jazz-Winterfestival stattgefunden. Zu den Helden und Heldinnen der Ausgabe arrivierten die Trios des Pianisten Colin Vallon und der Sängerin Lucia Cadotsch. Ane Hebeisen

Er gehört zur Speerspitze des progressiven US-Jazz und lebt neuerdings in Bern: Trompeter Ralph Alessi. Foto: Susanne Keller

Über viele Jahrzehnte wurde man an Jazzkonzerten in der Regel mit einer Abfolge mehr oder weniger inspirierter Soli auf der Basis recht einfacher Songs konfrontiert. Inzwischen ist das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen: Man setzt auf Arrangements oder Absprachen, Abläufe werden im Voraus geplant, und in der Improvisation werden neue Wege eingeschlagen.