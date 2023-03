25 Jahre Viagra – Entblösste Urologen und Götter mit geschwollenem Penis Das Erektionsmittel kam 1998 auf den Markt und wurde sofort zum Bestseller. Wir erzählen die Geschichte von der Entdeckung bis zum Status der kulturellen Ikone in neun Anekdoten. Michèle Binswanger Philippe Zweifel

Eine Pille, die die männliche Sexualität revolutionierte: Viagra. Foto: Raisa Durandi

Kaum etwas bediente die Sehnsüchte der westlichen Gesellschaft besser als die Nachricht Ende der 90er-Jahre, dass es nun eine Sexpille gebe: her mit Leistungsfähigkeit, Jugendlichkeit und tollem Sex, eine einfache Lösung für ein komplexes Problem. 25 Jahre ist das her. Einige Versprechen sind eingehalten worden (Viagra macht schlappe Männer munter), andere stellten sich als komplizierter heraus (toller Sex spielt sich halt auch im Kopf ab). Sicher ist, dass die blaue Pille ihren festen Platz in den Nachttischchen dieser Welt gefunden hat. Wir erzählen neun Anekdoten zum runden Geburtstag.