Tory-Parteitag in Grossbritannien – Engpässe? Davon spricht hier niemand Während das Land unter Lieferschwierigkeiten ächzt, reisst Premier Boris Johnson Witze. Das reicht, um die Konservativen bei ihrem Parteitag hinter sich zu vereinen. Michael Neudecker aus Manchester

Vieles im Land will er aufwerten – bleibt allerdings vage, wie: Regierungschef Boris Johnson bei der Tory-Konferenz in Manchester. Foto: Oli Scarff (AFP)

Boris Johnson ist mit dem Zug nach Manchester gefahren, das legt jedenfalls ein Foto nahe. Es wurde am Tag vor dem Tory-Parteitag auf dem Twitter-Account der Konservativen veröffentlicht: Johnson, wie er eine grosse Reisetasche und den roten Koffer des Premierministers trägt und schnellen Schrittes an einem Zug der LNER vorbeigeht, der London North Eastern Railway. Nur, die Züge der LNER fahren nach Newcastle, York, auch nach Leeds, aber nicht nach Manchester.



Die Reaktionen waren hämisch, blieben aber eher auf der Schmunzelebene, well, Boris Johnson ist halt Boris Johnson. Als der Parteitag am Sonntag beginnt, ist das Thema schon wieder durch. Es gibt an den vier Tagen in Manchester nicht mal Witze über den Zusammenhang von Benzin-Engpässen im Land und dem Premier vor dem falschen Zug. Über Engpässe wird in Manchester überhaupt nicht gesprochen.