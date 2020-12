Anglizismen im Deutschen – Englisch befördert die babylonische Sprachvermischung Etliche englische Wörter ändern im Deutschen ihre Bedeutung. Oder sie verstecken sich gänzlich in den deutschen – und zwar zuweilen so raffiniert, dass Letztere ihr Gegenteil bedeuten. Meinung Daniel Goldstein

Turmbau zu Babel (Pieter Bruegel der Ältere, um 1563, Öl auf Holz). Foto: Wikimedia

«Es hat nicht funktioniert», stellte der Herr betrübt fest, «dabei hatte ich mir das beim Turmbau zu Babel so hübsch ausgedacht: ‹Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns; nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe!› (1. Mose 6/7). Ein Weilchen lang ging mein Plan ganz gut auf, aber jetzt stecken sie Englisch in alle ihre Sprachen und bauen nicht nur immer höher, sondern fliegen sogar ins All!»