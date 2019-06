England – eine persönliche Abrechnung

Gerade habe ich mit der Ambulanz der Royal Infirmary in Edinburgh telefoniert, wo ich regelmässig wegen einer Schlafstörung in Behandlung bin. Die Termine wahrzunehmen ist kein Kinderspiel: Die monatliche Anreise dauert fünf Stunden mit Taxi, Bahn und Bus (wegen meiner Erkrankung kann ich nicht Auto fahren), und das Ganze kostet mich umgerechnet 120 Euro. Praktisch verliere ich auch noch einen Arbeitstag; kurz gesagt, ein teurer Spass. Aber heute habe ich angerufen, weil ich meinen Termin aus wichtigen beruflichen Gründen kurzfristig verschieben muss, und die Frau am Telefon war nicht glücklich darüber.