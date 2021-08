Gastkommentar zur AKW-Debatte – Energiezukunft mit oder ohne Kernenergie? Der Verzicht auf die Kernenergie bringt klimapolitisch, energiewirtschaftlich und volkswirtschaftlich keine Vorteile. Eduard Kiener

Kühlturm des AKW Gösgen: Soll die Kernkraft für die Schweizer Energiezukunft doch wieder eine Rolle spielen? Foto: Urs Jaudas

Ziel der Klima- und Energiepolitik ist eine treibhausgasfreie Energieversorgung und deshalb der Ersatz der fossilen Brenn- und Treibstoffe. Dieser kann grundsätzlich nur durch erneuerbare Energien und durch Kernenergie erfolgen. Die Frage ist damit, ob die angepeilten Ziele – gesicherte Energieversorgung und Klimaneutralität – erfolgversprechender ausschliesslich mit erneuerbaren Energien oder unterstützt durch die Kernenergie erreicht werden können.

Für den Autor des «Bund»-Leitartikels «Die neue AKW-Diskussion ist ein Scheindebatte» ist die Antwort klar, weil seines Erachtens ein neues Kernkraftwerk an Einsprachen, Demonstrationen und in einer Volksabstimmung scheitern würde. Hier ist daran zu erinnern, dass die Stimmenden 2016 eine weitere Ausstiegsinitiative deutlich abgelehnt haben. Trotzdem dürfen die zu erwartenden Widerstände gegen ein neues Kernkraftwerk nicht unterschätzt werden. Ist aber eine voll erneuerbare Energieversorgung leichter durchzusetzen?

Mit der hängigen Revision des Energiegesetzes soll bis 2050 eine voll erneuerbare Energieversorgung aufgebaut werden. Dazu wird eine Stromerzeugung aus neuen erneuerbaren Energiequellen von 39 Terawattstunden verlangt. Auf der Basis der offiziellen Energieperspektiven 2050+ wären dafür 200 Quadratkilometer Fotovoltaik, über 700 grosse Windanlagen und 50 Geothermiekraftwerke erforderlich. Im Jahr 2020 betrug die Stromerzeugung der neuen Erneuerbaren erst 4,7 Terawattstunden, trotz milliardenschwerer Förderung seit 2009; der jährliche Zubau bleibt weit hinter den Anforderungen zurück.

Die Jahresproduktion von 39 Terawattstunden im Jahr 2050 wird trotz beantragter Verlängerung der Subventionsdauer mit grösster Wahrscheinlichkeit verfehlt. Selbst wenn so viel erzeugt würde, wäre damit die Stromversorgung im Winter nicht gesichert, denn der Grossteil der neuen Energie ist Fotovoltaik, fällt also im Sommer an. Deshalb ist sehr viel neue saisonale Speicherkapazität erforderlich, damit der Strom dann zur Verfügung steht, wenn er benötigt wird. Zudem muss da und dort auch das Netz ausgebaut werden. Die Energiewende verlangt wesentlich mehr als nur den massiven Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung, es braucht einen finanziell und politisch anspruchsvollen Umbau des Stromsystems.

Wenn die Kernenergie-Diskussion eine Scheindebatte sein soll, dann ist es die Diskussion um eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien ebenso.

Schon jetzt treffen viele Vorhaben zur Energiewende auf unbeugsame Opposition. Die Widerstände werden sich mit dem nötigen Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion und der Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke noch wesentlich verstärken. Beispielhaft zeigen dies die Projekte für die Grimsel-Staumauererhöhung und das neue Trift-Wasserkraftwerk; beide wurden bisher durch Einsprachen verhindert. Daran ändern die wohlgemeinten Aufrufe des Autors an die Natur-, Denkmal- und Landschaftsschützenden nichts. Wenn die Kernenergie-Diskussion eine Scheindebatte sein soll, dann ist es die Diskussion um eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien ebenso.

Mit dem Kernenergieausstieg soll steuerbare nukleare Bandenergie durch unregelmässig anfallenden Strom vor allem aus immer mehr Fotovoltaik- und Windanlagen ersetzt werden. Deren temporär hohe Einspeisungen sind immer schwieriger ins Netz zu integrieren. Eine angemessene künftige Bandenergieproduktion aus Kernkraftwerken würde deshalb nicht nur der Versorgungssicherheit dienen, sondern auch die Systemumbaukosten reduzieren.



Lebenszyklusanalysen haben nachgewiesen, dass bezüglich spezifischem Treibhausgasausstoss die Wasserkraft am besten abschneidet, es folgen mit kleinem Abstand die Kernenergie und erst dann die neuen erneuerbaren Energien; die fossile Stromerzeugung ist um eine bis zwei Grössenordnungen schädlicher. Der Kernenergieausstieg verschlechtert die Klimabilanz, auch wegen steigenden Importbedarfs. Der Verzicht auf die Kernenergie bringt also weder klimapolitische noch energiewirtschaftliche noch volkswirtschaftliche Vorteile.

