Gastbeitrag zur AKW-Debatte – Energiezukunft – erneuerbar, sicher und günstig Die aktuelle Energieversorgung basiert auf nicht nachhaltigen Technologien und bezahlt nicht alle Rechnungen. Das geht besser – und ohne Atomkraft.

Die Zukunft gehört der Fotovoltaik: Saniertes Mehrfamilienhaus im Berner Kleefeldquartier. Foto: Franziska Rothenbühler

Eduard Kiener plädiert für Atomkraftwerke, eine Technologie, in die vor über 50 Jahren grosse Hoffnungen gesetzt wurden. Die AKW-Katastrophe von Fukushima 2011 hat die Pläne der Schweizer Elektrizitätsversorger für 1,2-Gigawatt-AKW obsolet gemacht. Monate später hat die Politik die Energiestrategie 2050 präsentiert. Die alten AKW sollen mit einem Mix von Effizienzmassnahmen und 20 Terawattstunden (TWh) Strom aus neuen erneuerbaren Energien bis 2050 ersetzt werden. Das ist fast ein Drittel des Stromverbrauchs.

Nun, fast zehn Jahre später, können wir eine erste Zwischenbilanz ziehen: So produzierte die Fotovoltaik 2020 2,6 TWh Strom. Das Ziel von 0,6 TWh der Energiestrategie 2050 wurde also um ein Mehrfaches übertroffen. Ein Erfolg, der von der Politik interessanterweise nicht so kommuniziert wird.

Was allerdings auch auffällt, ist, dass die Geothermie nichts und die Windenergie auf tiefem Niveau produziert. Schweizer Elektrizitätswerke bauen vor allem im Ausland zu, wo die Rahmenbedingungen offenbar besser sind.

Mit meinen Studierenden gehe ich jeweils von 0 TWh Geothermie und wenig Wind aus. Das kompensieren wir mit zusätzlichen 8 TWh Strom aus Fotovoltaik, ergänzend zu den 12 TWh, die im Rahmen der Energiestrategie 2050 bereits eingeplant waren. Mit einem jährlichen Zubau im Bereich Photovoltaik von etwas über 500 Megawatt (2020: 493 Megawatt) wäre die Energiestrategie 2050 zeitgerecht zu schaffen.

Neu soll auch die Dekarbonisierung, also null CO₂-Ausstoss bis 2050, erreicht werden. Da hilft uns der technische Fortschritt im Hausbau, bei elektrischen Verbrauchern wie LED-Beleuchtungen, Heizungen und Solarzellen. Verbesserungen um den Faktor 10 sind schon fast normal. Der Ersatz der Autos durch Elektroautos wird das Autofahren bequemer und günstiger machen – was sicher nicht überall gleich geschätzt wird. Pro Auto müssen dann circa 15 Quadratmeter Solarzellen installiert werden, das reicht dann für die nächsten 30 Jahre und wird auch nicht teurer: Solarstrom aus Grossanlagen kostet in der Schweiz noch 5 Rappen pro Kilowattstunde und wird noch günstiger.

Mit den Energieperspektiven 2050+ brauchen wir nun doppelt so viel Strom aus Fotovoltaik, also etwa 40 TWh. Dafür muss jedes zweite Dach mit Solarzellen bedeckt werden. Damit genügend Strom auch im Winter vorhanden ist, muss ein Teil dieser Solarzellen vertikal auf Fassaden/Lärmschutzwänden und sofern möglich auch in höher gelegenen Regionen installiert werden.

Im Stromnetz ergibt sich in der Zukunft ein neues Regime: Es gibt keinen Platz mehr für Bandstrom aus AKW. Die erneuerbaren Energien haben Vorrang. Die Elektroverbraucher für Wärme, Kälte und Mobilität nutzen den Fotovoltaik-Spitzenstrom am Tag. Die Elektroautos stützen mit ihren grossen Batterien das Stromnetz.

Wie diese neue Welt der Netzintegration zusammen mit der bestehenden Wasserkraft funktionieren kann, war Thema des Innosuisse-Forschungsprogramms Swiss Competence Center for Energy Research of the Future Swiss Electrical Infrastructure (Netze der Zukunft – SCCER-Furies) von 2014 bis 2020. Daran gearbeitet haben über 250 Forscher von 32 Labors (die ETHs Zürich und Lausanne, die Unis und die Fachhochschulen – darunter die Berner Fachhochschule mit Forschern aus Burgdorf und Biel) und 118 Firmen.

Es wurden acht neue Firmen gegründet, 19 Patente gelöst, 5000 Personen geschult und über 500 Forschungsbeiträge publiziert. Die dabei zusätzlich ausgebildeten über 100 Forscherinnen und Forscher werden die Netzintegration der Energieperspektiven 2050+ im Laufe ihrer noch über 30-jährigen Berufskarriere umsetzen. – Atomkraftwerke sind in diesem Netzdesign nicht mehr nötig.

Fehler gefunden?Jetzt melden.