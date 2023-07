Ein Polizist mit Jagdgewehr macht sich auf den Weg zur Suche nach der vermeintlichen Löwin – doch er war wohl bloss einem Wildschwein auf der Spur. Foto: Christian Mang (Getty Images

Ein verwackeltes Video, ein hellbraunes Tier, das sich im Dunkeln in den Busch bückt. Kurz hebt es den Kopf, dreht sich in den Kegel der Autoscheinwerfer. Es gibt keine Zweifel: Eine Löwin!

In Kleinmachnow bei Berlin suchten sie fieberhaft nach ihr, hunderte Beamte waren im Einsatz, über dem Waldgebiet kreisten seit Donnerstag Helikopter, Drohnen, und wenn es sie noch gäbe, dann wäre bestimmt die Kavallerie gerufen worden.

Die Boa im Stadtbus

Endlich Sommer, endlich Raubtierjagd. Vermeintlich entfleuchte Wildtiere haben in den heissen Wochen Hochsaison. 2012 im Mittelland war es ein Panther, vor ein paar Jahren im Hallwilersee ein Kaiman. Der Panther entpuppte sich als Hund, der Kaiman als Wels, in seinem Bauch ein Wasservogel. 1982 jagten Polizisten und Parapsychologen in einer Zahnarztklinik in Bayern während Wochen ein vermeintliches Gespenst – am Ende war es die Arztgehilfin, die sich einen Scherz erlaubt hatte.

Um Kleinmachnow erklangen bald einmal Löwengeräusche aus dem Wald. Die Hoffnung, dass es die Löwin tatsächlich gibt, zerschlug sich schnell: Es waren Jugendliche, bewaffnet mit Boombox und Spotify.

Dass exotische Kreaturen von irgendwo entkommen, ist grundsätzlich kein abwegiger Gedanke. In einem Berner Stadtbus versteckte sich einmal eine Boa, dem Besitzer war «entgangen», dass sie sich aus ihrem Stoffsack geschlichen hatte. Man fahndete auch schon nach Elefanten, Flamingos, Skorpionen, Ziegen und Sumpfbibern.

Nun aber suchte halb Berlin – immerhin! – nach einem Raubtier. Das stellt per se schon eine heikle Versuchsanlage dar, ist die Stadt doch ein bevorzugtes Habitat für haufenweise exotische Zweibeiner. Und die stürzten sich mit Lust auf den Schwall an Nonsens, der das Sommerloch während schätzungsweise einer Woche zu füllen vermag.

Der berlinerisch-brandenburgische Rundfunk RBB startete sofort einen Liveticker und ging auf Sondersendung. Ein Textchef der «Bild»-Zeitung erinnerte sich an einen Aufenthalt in Kenia, bei dem er zwar keine Löwin, aber doch immerhin Savanne sah, was er zu Hause in Berlin nach der behördlichen Warnung vom Donnerstagmorgen zum Anlass nahm, mit seinem Hund durchs Gebüsch zu streifen und seine atemberaubenden Entdeckungen – eine Amsel! – in einem Text festzuhalten.

Sommergeschichten sind die Revanche der Verschwiegenen

Und ein Dr. Fred Willizkat (natürlich heisst er Willizkat!) warnte in der BZ, der selbst ernannten «Stimme Berlins»: «Löwen kennen keine roten Ampeln.» Man kennt das von Empörungs-Evergreens wie Corona, dem Ukraine-Konflikt und Identitätsdebatten jeglicher Couleur: Vom plötzlich kursierenden Fachwissen kann einem in solchen Fällen schwindlig werden.

Mindestens so vielfältig wie gefachsimpelt wird gewitzelt, wobei Letzteres mangels Ernsthaftigkeit deutlich besser verdaulich ist. Die Humorlandschaft in Berlin gleicht der von vielen europäischen Städten: Man sprüchelt über Mieten, Radwege, die Politik, Freibäder, den ewig gebauten und jetzt so disfunktionalen Flughafen, die Bahn.

Das Internet, so überfordernd es für uns manchmal auch sein mag, kann solche Dinge vorteilhaft schnell miteinander verknüpfen. Dort sehen wir die Berliner Löwin, bevor wir überhaupt sicher sind, ob es sie gibt: Wie sie bei der Wohnungsbesichtigung abgelehnt wird – weil selbstständig, ohne Partner und auch noch südländisch. Angeschrien auf dem Radweg, da in falscher Richtung unterwegs. Verprügelt, von den angeblich so rohen Besuchern Berliner Freibäder, und abends vor dem Schnellrichter (wie das ein CDU-Politiker in diesen Tagen für problemhafte Zweibeiner fordert).

Das Publikum liebt das Sommerloch. Weil es immer auch eine Revanche der Verschwiegenen, gewissermassen die Zeit des Vororts ist. Das Mittelland, der Hallwilersee, Kleinmachnow in der brandenburgischen Mittelmark. Endlich ist auch da was los!

Letzte News vom Kommando Löwin: Keine Sichtung, die Suche wird eingestellt. Auf zwei Wildtierkameras, die über Nacht ausgewertet wurden, sah man nichts als Wildschweine. Weiss der Geier, ob man sich da nicht einfach zum Affen gemacht hat.

Moritz Marthaler ist Redaktor im Ressort Leben und schreibt für Tamedia seit 2010 in wechselnden Rollen über Sport, Gesellschaft und Kultur. Mehr Infos @momarthaler

Fehler gefunden?Jetzt melden.