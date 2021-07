Was das neue Lärmreglement bringt – Endlich Ruhe im städtischen Lärmstreit? In der Berner Altstadt geht der Lärmstreit in die nächste Runde. Mit einem neuen Reglement verspricht die Politik mehr Freiheit für Restaurants und Clubs. Doch vermag dies wirklich künftig Konflikte zu verhindern? Maurin Baumann

Die Lärmproblematik spitzt sich zu: Letzten Donnerstag protestierten in der Münstergasse rund 80 Personen. Foto: Franziska Rothenbühler

Lärm ist in der Stadt Bern ein ewiger Streitpunkt. Das jüngste Beispiel dafür ist die Schliessung des koreanischen Restaurants Chun Hee in der Münstergasse. Die Familienbeiz stellte ihren Betrieb ein, nachdem ein Teil ihrer Terrassenplätze aufgrund einer Lärmklage nicht bewilligt wurden – was in Bern für grossen Unmut sorgte.

Das Chun Hee ist kein Einzelfall. So hatten beispielsweise der Jugendclub Tankere, das Café Egelsee oder die Zwischennutzung auf der Schützenmatte mit Lärmproblemen zu kämpfen. Das Spannungsfeld zwischen Ruhebedürfnis und dem Wunsch nach kultureller Nutzung des öffentlichen Raums birgt ein gewisses Konfliktpotenzial. Dem will die Stadt nun mit der Totalrevision des Lärmreglements Abhilfe verschaffen.