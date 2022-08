Atomkraftwerk unter Beschuss – Endlich reist ein Expertenteam zu ukrainischem AKW Ein internationales Inspektionsteam wird prüfen, ob das Atomkraftwerk Saporischschja durch Beschuss beschädigt wurden. Aber woher kamen die Granaten und Raketen? Die Ukraine und Russland geben sich gegenseitig die Schuld. Florian Hassel aus Warschau , Paul-Anton Krüger

Kann jetzt endlich von einem internationalen Team untersucht werden: Gelände des AKW in Saporischschja. Foto: Konstantin Mihalchevski (Imago)

Ein Inspektionsteam der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist auf dem Weg zum von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi leitet die Mission, das Team soll «später in der Woche» in dem am Fluss Dnjepr gelegenen grössten Atomkraftwerk Europas eintreffen, das direkt an der Front liegt und wiederholt Ziel von Beschuss wurde. Dafür machen sich Moskau und Kiew gegenseitig verantwortlich. Sowohl Vertreterinnen und Vertreter Kiews wie Moskaus begrüssten die anstehende Inspektion.