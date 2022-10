Die Beatles – Endlich klingt dieses Album so gut, wie es ist Heute erscheint «Revolver», die beste Platte der Beatles, in einem neuen Mix. Produzent Giles Martin hat die Arbeit seines Vaters George perfektioniert. Jean-Martin Büttner

Die Unerreichten: Auftritt der Beatles am 16. Juni 1966 bei «Top of the Pops», der englischen Fernsehsendung. Sie mimten «Paperback Writer», ihre neue Single, die sie zeitgleich mit dem Album «Revolver» aufgenommen hatten. Foto: Apple Corps.

In der Nacht, bevor sie ihre letzte Tournee antraten, die sie durch Europa, Asien und Amerika führen sollte und auf der sie von japanischen Rechtsextremen, dem philippinischen Marcos-Regime und Mitgliedern des Ku-Klux-Klan bedroht wurden, stellten die Beatles «Revolver» fertig, ihr siebtes Album. Dazu hatten sie sich im Studio drei Wochen und über 300 Stunden Zeit gelassen; ihr erstes Album hatten sie noch an einem Tag aufgenommen.

Aber erst mit «Revolver», das Anfang August 1966 erschien, eine Woche nachdem England die Fussball-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, nutzten die Beatles und ihr klassisch geschulter, musikalisch vorurteilslos offener Produzent George Martin das Studio konsequent als Instrument. Das war mit ein Grund, warum es ihnen nicht mehr möglich war, ihre Musik auf der Bühne zu reproduzieren.

«Revolver», erstmals 1966 erschienen, bleibt ein Meisterwerk der stilistischen Vielfalt, des Songschreibens und der klanglichen Innovation.

Zumal sie einander sowieso nicht hören konnten, weil ihre Fans dermassen schrien. «Es hat keinen Sinn, uns zuzuhören», sagte John Lennon den Fans mit der ihm eigenen Direktheit. Das war im Sommer 1966 in Hamburg, jener anderen Hafenstadt, in der die vier Liverpooler ihre Karriere begonnen hatten, Anfang der Sechzigerjahre im Unterleibsquartier St. Pauli, wo die Beatles für betrunkene Matrosen spielten, Huren und GIs. Stündlich, täglich, monatlich. Das ging nur mit Amphetamin.

Offen für alles

Auf «Revolver» experimentierten die Musiker, ihr Produzent George Martin und sein 17-jähriger, begabter Tontechniker Geoff Emerick mit neuen Instrumenten und Aufnahmetechniken. Und brachen dabei im Studio an der Londoner Abbey Road alle Regeln von EMI, ihrem strengen, kleinlichen und jeder Modernisierung gegenüber misstrauisch reagierenden Gastgeber. Der Vorteil: Seine Techniker waren hervorragend ausgebildet.

Die Musiker und ihr Produzent setzten Klangcollagen und Tonbandschlaufen ein, nutzten rückwärts aufgenommene Soli, liessen sich von der Musique concrète inspirieren und von indischer und klassischer westlicher Musik begleiten. Und von ihren Drogenerfahrungen, von denen ihr Produzent damals keine Ahnung hatte. George Martin schrieb dafür klassische Partituren für sie und erfand das automatische Double Tracking der Stimme, also die Verdoppelung des Gesangs. Geoff Emerick liess den Sound der Gruppe plastischer klingen, vor allem Bass und Schlagzeug. Auf diesem Album nahmen die Beatles viele ihrer besten Songs von so vielen so guten Platten auf. Es ist ein Meisterwerk der stilistischen Vielfalt geblieben, des Songschreibens und der klanglichen Innovation.

Hier kommt der Sohn

Das alles wissen wir zwar seit bald sechzig Jahren. Aber erst jetzt können wir es auch so hören, wie es damals gemeint war. Denn heute erscheint «Revolver» in einem neuen Stereo-Mastering, das alle bisher veröffentlichten Versionen überragt. Erstellt hat es wieder Giles Martin. Wie sein Name andeutet, musste der englische Produzent nicht nur vor den Beatles bestehen, sondern auch vor George, seinem eigenen Vater.

Und wie man es vom Sohn kennt, spricht er in Interviews über seine Arbeit mit einer an Demut grenzenden Bescheidenheit. Diese klingt aufrichtig, bleibt aber unnötig. Denn Giles Martin hat schon mit seinen bisherigen Masterings von Beatles-Platten wie «Sgt. Pepper», dem Weissen Album oder «Abbey Road» seine zurückhaltende Virtuosität als Produzent bewiesen.

Erstens weil er die digitale Technik am Computer und im Studio ebenso beherrscht, wie er mit analogen Aufnahmen umgehen kann. Weil er zweitens in seinen Neubearbeitungen die Musik der Beatles nicht anders klingen lässt, sondern richtig hörbar macht. Und weil er drittens, bei aller Behutsamkeit, keine Angst vor Eingriffen hat. Das hat bei den bisherigen Remixes der Beatles oft enttäuscht. Sie waren eine verpasste Chance. Giles Martin hat die seinige genutzt.

Würde sein Vater noch leben, der damals in Mono dachte und nicht realisierte, dass die Stereotechnik den neuen Hörstandard setzen würde, wäre er von der Arbeit seines Sohnes noch mehr begeistert, als er es schon zu Lebzeiten gewesen war. Dabei hatte George Giles noch davon abgeraten, beruflich in die Musik zu gehen.

Zu Recht sagte Giles Martin kürzlich in einem Interview, die Beatles hätten sich auf «Revolver» als Kollektiv bestätigt und als Individuen emanzipiert.

Vier Individuen und ein Kollektiv

Zu Recht sagte der heute 53-jährige Sohn kürzlich in einem Interview, die Beatles hätten sich auf «Revolver» als Kollektiv bestätigt und als Individuen emanzipiert.

Beides hört man seiner Produktion an, und beides hilft, zu verstehen, warum «Revolver» zu den besten Alben der Popmusik gezählt wird. Dass die Beatles parallel dazu als Single Pauls «Paperback Writer» mit Johns ebenso originellem «Rain» separat veröffentlichten und also nicht aufs Album nahmen, weil sie eine Verdoppelung als Verrat an die Fans empfanden und ihr knappes Budget, wäre heute undenkbar. Und zeigt beispielhaft, auf welchem Niveau diese Gruppe musizierte.

Das «Revolver»-Album, das neue Mastering zeigt es in all seinen klanglichen Konturen, bestätigt all das, was die Beatles auszeichnet. Ihre gemeinsame, fast telepathische Musikalität; die Qualität ihrer Songs; und deren gesangliche, lyrische und stilistische Vielfalt. Das hört man unter anderem bei Paul McCartneys «Eleanor Rigby», zu dem George Martin ein brillantes Arrangement für acht Streicher geschrieben hatte. Oder in drei starken Songs von Leadgitarrist George Harrison, darunter dem sarkastischen «Taxman» über den Umstand, dass der Staat den Musikern neunzig Prozent ihrer Einnahmen wegnahm.

Schon zu Lebzeiten war sein Vater stolz auf ihn: Giles Martin, Sohn von Beatles-Produzent George, hat den brillanten neuen Mix von «Revolver» verantwortet. Foto: Alberto Pizzoli (AFP)

Und es endet mit John Lennons «Tomorrow Never Knows», das die Beatles als ersten Song aufnahmen und das das Album abschliesst. Und das mit seinem ostinaten C-Dur, den innovativen Tape-Loops und Ringo Starrs stark synkopierter, unverkennbarer Schlagzeugfigur bis heute so modern klingt, wie es damals mit seiner melodiösen Radikalität überraschte. Es gibt wenige Alben, die dermassen kohärent klingen. Und auf denen trotzdem kein Lied so getextet, arrangiert, gespielt und gesungen wird wie eines der anderen. Eine Platte wie keine. Von einer Band wie keiner.

Was es gibt und was man braucht Infos einblenden The Beatles: «Revolver» (Universal), das heute Freitag im neuen Mix herauskommt, ist in verschiedenen Formaten zu haben. Die Deluxe-Version mit fünf CDs inklusive Mono-Mix, Singles und zwei CDs mit Proben und frühen Versionen profitiert von ausführlichen Texten und unveröffentlichten Bildern. Aber wer sich auf die Doppel-CD beschränkt, hat trotzdem alles Wichtige. Anders als zum Beispiel Bob Dylan wussten die Beatles und ihr Produzent immer genau, welche Version veröffentlicht gehörte. Die beiden besten Bücher, die auch auf dieses Album eingehen: Ian MacDonald, «Revolution in the Head. The Beatles’ Records and the Sixties» (2007), sowie Geoff Emerick, «Here, There and Everywhere. My Life Recording the Music of the Beatles» mit einem Vorwort von Elvis Costello (ebenfalls 2007). (jmb)

Jean-Martin Büttner studierte Psychologie, Psychopathologie und Anglistik und dissertierte über die Psychoanalyse der Rockmusik. Von 1984 an arbeitete er für den «Tages-Anzeiger» in den Ressorts Kultur, Inland, Hintergrund, Analyse sowie als Korrespondent. Seit Anfang 2021 schreibt er als freier Autor. Mehr Infos @jemab

Fehler gefunden?Jetzt melden.