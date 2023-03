3:2-Sieg gegen Biel – Endlich gewinnt der SCB auch gegen Biel-Goalie Säteri Im fünften Anlauf geht Bern gegen Harri Säteri erstmals als Sieger vom Eis. Captain Simon Moser kann den Finnen zweimal bezwingen. Jetzt steht es in der Serie 2:2. Angelo Rocchinotti

Die Entscheidung: SCB-Captain Simon Moser bezwingt Harri Säteri zum zweiten Mal an diesem Abend, stellt nach einem Konter auf 3:1. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Er wurde von den Trainern und Captains in der Tamedia-Umfrage zum besten Torhüter der Liga gewählt und ist auch im Playoff der statistisch stärkste Keeper. Im Schnitt wehrt der Finne 96,55 Prozent aller Schüsse ab. In Biel weilt der Finne nur deshalb, weil Stammgoalie Joren van Pottelberghe mit einer schweren Knieverletzung monatelang ausgefallen und sein eigentlicher Ersatz Jussi Olkinuora im letzten Moment in Richtung Nordamerika abgesprungen war. Die Rede ist von Harri Säteri.

Eine Saison lang machte der 33-Jährige dem SCB das Leben schwer. Bis am Dienstag galt: Spielt Säteri, steht Bern auf verlorenem Posten. Vier von sieben Derbys verloren die Stadtberner. Die drei Siege feierten sie gegen Van Pottelberghe und Simon Rytz. Doch nun ist auch der Weltmeister und Olympiasieger geschlagen.

Die Gäste gehen zwar nach einer wunderbaren Kombination durch Luca Cunti im zweiten Drittel in Führung. Doch 22 Sekunden später unterläuft Säteri ein seltener Patzer. Er lässt einen Weitschuss Goloubefs abprallen und wird dann von Moser zwischen den Beinen erwischt.

Brunner verletzt sich nach einem Zusammenprall

Es ist der Beginn einer minutenlangen Druckphase des Heimteams. Innerhalb von zwei Zeigerumdrehungen vergeben Basel-Leihgabe Sandro Brügger, Joshua Fahrni, Oscar Lindberg und Dominik Kahun hochkarätige Chancen, um das Skore auf 2:1 zu stellen. Kahun scheitert später gar ein zweites Mal, nachdem er alleine auf Säteri losziehen kann. Trotzdem bekommt der deutsch-tschechische Doppelbürger, der nach seinem Doppelpack in Biel am vergangenen Samstag als Topskorer aufläuft, noch einen Treffer zugesprochen.

In Überzahl sucht Kahun Lindberg. Doch sein Zuspiel lenkt Biels Verteidiger Robin Grossmann ins eigene Tor ab. Die Seeländer finden im letzten Drittel gegen die hervorragend verteidigenden Stadtberner kaum noch Lösungen. Fabio Hofers Anschlusstor nach einem zweiten Moser-Treffer folgt praktisch aus dem Nichts. Und als die Seeländer ihren Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzen wollen, handeln sie sich noch eine Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis ein.

Für den EHCB ist ein Abend zum Vergessen. Kurz vor der zweiten Pause verschwindet

Damien Brunner nach einem Zusammenprall mit Jesse Zgraggen in der Kabine und kehrt nicht mehr zurück. In Biel dürften böse Erinnerungen aufkommen. Sowohl 2019 im Halbfinal gegen den SCB als auch 2022 im Viertelfinal gegen die Lions verspielte das Team von Antti Törmänen eine 2:0-Führung. Klar ist: Die Serie ist definitiv neu lanciert. Am Freitag kommt es in Biel zum fünften Duell.

Telegramm Infos einblenden Bern - Biel 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) 17’031 Zuschauer (ausverkauft) Tore: 23. (22:05) Cunti (Brunner, Hischier) 0:1. 23. (22:27) Moser (Sceviour, Fahrni) 1:1. 37. Kahun (Untersander, DiDomenico/Ausschluss Schneeberger) 2:1. 46. Moser (Fahrni) 3:1. 55. Hofer (Kessler) 3:2. Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Bern, 2-mal 2 Minuten gegen Biel. Bern: Wüthrich; Untersander, Teves; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Colin Gerber; Henauer, Beat Gerber; DiDomenico, Lindberg, Kahun; Vermin, Bader, Scherwey; Fahrni, Sceviour, Moser; Baumgartner, Brügger, Ritzmann. Bemerkungen: Bern ohne Bärtschi und Lehmann (verletzt), Karhunen, Gelinas, Pinana, Fuss und Ennis (überzählig).

Bitteres Out: Kurz vor der zweiten Pause verletzt sich Biels Stürmer Damien Brunner nach einem leichten Zusammenprall mit Jesse Zgraggen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Fehler gefunden?Jetzt melden.