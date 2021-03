Weniger strenges Klimaziel: Ferraris und andere Sportwagen haben bislang von einer Vorzugsbehandlung profitiert. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Ferrari, Aston Martin und andere Sportboliden müssen künftig dasselbe Klimaziel wie alle anderen Neuwagen erfüllen. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat dieses Privileg gestrichen, von dem gut ein Dutzend Marken jahrelang profitiert haben, allen voran Sportwagen mit hohem CO 2 -Verbrauch. Für einen Ferrari 488 Spider etwa wird neu eine CO 2 -Sanktion von rund 16’000 Franken fällig.

Der Entscheid verteuert also einen Teil der Luxusautos – zumindest theoretisch. Denn massgebend für die Höhe der Busse ist die CO 2 -Bilanz der gesamten Flotte, die der Importeur einführt. Mischt dieser also CO 2 -Schleudern zum Beispiel mit Elektroautos, kann er das Klimaziel trotzdem erreichen. Unklar ist zudem, ob die Autoverkäufer einen allfälligen Aufpreis auf die Käufer abwälzen und ob diese dann auf ein weniger klimaschädliches Auto umschwenken werden. Bei einem Listenpreis von gegen 300’000 Franken für den besagten Ferrari macht die CO 2 -Sanktion 5 Prozent aus – für eine gut betuchte Klientel locker verkraftbar.

Entsteht in der Bevölkerung der Eindruck, es gebe eine Klimapolitik für Privilegierte, wirkt das zersetzend.

Der Entscheid des Parlaments könnte in der Praxis also folgenlos bleiben. Richtig ist er trotzdem. Entsteht in der Bevölkerung der Eindruck, es gebe eine Klimapolitik für Privilegierte, kann das zersetzend wirken: auf die Motivation, eine verschärfte Klimapolitik mitzutragen. Am 13. Juni kommt das neue CO 2 -Gesetz an die Urne. Wie schon bei der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 wird es auch ums Geld gehen: Was kostet der Klimaschutz die Bevölkerung, was jeden Einzelnen von uns?