Berner Impfkampagne auf Kurs – Ende November sollen drei Viertel geimpft sein Trotz lauten Impfskeptikern macht sich beim Kanton Bern leise Zuversicht breit: Noch vor dem Winter könnte eine Impfquote von 75 Prozent erreicht sein. Und bald kommt der neue Impfstoff. Simon Wälti

Impfzentrum des Inselspitals: Zunehmend liessen sich in den letzten Wochen auch junge Menschen impfen. Foto: Barbara Héritier

Der Kanton Bern liegt bei den vollständig geimpften Personen über dem schweizerischen Mittel, nimmt aber keine Spitzenposition ein. Stand Mittwoch waren 607’000 Personen doppelt geimpft. Der Kanton Bern sieht sich aber trotzdem auf die Zielgerade seiner Impfkampagne einbiegen.

Die Zuversicht lässt sich so begründen: In einigen Wochen werde man rund 700’000 Personen zweimal geimpft haben, sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion. Die Bevölkerungszahl liegt bei 1’040’000 Personen. Damit wäre man also nahe bei einer Impfquote von 70 Prozent.