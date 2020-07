Brand in Signau – Emmentaler Bauernhaus fängt nach Blitzeinschlag Feuer Ein Blitz hat in der Nacht auf Mittwoch in Signau ein Bauernhaus in Brand gesetzt. Am Wohn- und Ökonomieteil entstand grosser Sachschaden.

Ein Blitz setzte im Emmental ein Bauernhaus in Brand. Symbolbild: Alessandro della Bella (Keystone)

Die Feuerwehr wurde kurz nach zwei Uhr früh alarmiert. Als sie beim Bauernhaus in Signau eintraf, schlugen Flammen aus dem Dach. Innert Kürze stand das Gebäude in Vollbrand, wie das Regierungsstatthalteramt Emmental und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Die drei Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand. Auch Tiere kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Franken belaufen. Das Bauernhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten privat untergebracht werden.

Zur Bekämpfung des Feuers standen mehrere Dutzend Feuerwehrleute aus der Region im Einsatz. Auch die Ambulanz und mehrere Polizeipatrouillen waren vor Ort. Erste Abklärungen ergaben, dass der Brand wohl durch einen Blitzeinschlag ausgelöst wurde. Am Dienstagabend und in der Nacht zogen immer wieder Gewitter über die Schweiz.

( SDA )