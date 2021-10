Hammer im deutschen Cup – Embolo trifft doppelt – Gladbach nimmt Bayern auseinander Mönchengladbach siegt gleich 5:0 gegen Bayern München, Breel Embolo glänzt dabei als Doppeltorschütze. Gerardo Seoanes Leverkusen scheitert überraschend.

Historisches Cup-Fiasko für Bayern, magische Nacht für Gladbach: Der deutsche Rekord-Cupsieger wurde beim 0:5 am Mittwochabend von einer entfesselten Borussia gedemütigt wie nie zuvor im DFB-Pokal und dabei sogar noch gnädig behandelt. Die höchste Cupniederlage der Bayern überhaupt hätte sogar noch höher ausfallen können oder gar müssen.

Manu Koné (2. Minute), Ramy Bensebaini (15. und 21./Foulpenalty) sowie der überragende, an allen fünf Toren beteiligte Breel Embolo (51. und 57.) sorgten für den ersten Cupsieg Mönchengladbachs überhaupt gegen den alten Rivalen. Für die Borussia dürfte der denkwürdige Abend in die Vereins-Chronik eingehen. Nach einigen Rückschlägen zuletzt verzückte das Team von Trainer Adi Hütter den Anhang bei der Rückkehr der Fan-Massen vor 48’500 Zuschauern. «Oh, wie ist das schön», schallte es durch den Borussia-Park.

Die Bayern dagegen waren ohne Trainer Nagelsmann an der Seitenlinie von Beginn an komplett unterlegen. Die Gladbacher spielten sich regelrecht in einen Rausch, während die Bayern völlig neben der Spur standen. Mit dem 0:3 zur Pause waren die Gäste sogar noch gut bedient.

Auch Zakaria stark

Es dauerte gerade einmal 76 Sekunden, als Gladbach das erste Mal jubelte. Koné eroberte den Ball gegen Alphonso Davies und schoss im Zusammenspiel mit dem Schweizer Nationalspieler Embolo selbst zur Führung ein. Es war ein Wirkungstreffer, von dem sich die Münchner nicht erholten. Jonas Hofmann entwischte Upamecano und setzte den Ball frei vor Manuel Neuer neben das Tor (9.). Dann zwang Embolo den deutschen Nationalgoalie zu einer Parade (11.), ehe Denis Zakaria das Tor knapp verfehlte (12.).

So fiel das zweite Tor fast folgerichtig. Nach einem Traumpass von Hofmann schlug Bensebaini eiskalt zu. Und der Algerier, gerade nach einer längeren Verletzungspause wieder genesen, war es auch, der beim Elfmeter keine Nerven zeigte. Zuvor hatte Lucas Hernandez den Gladbacher Embolo mit einem Tackling im Strafraum zu Fall gebracht.

Nachdem die Münchner im zweiten Durchgang mit neuem Mut aus der Kabine kamen, machte Upamecano mit einem weiteren Fauxpas alles zunichte. Embolo bedankte sich mit einem fulminanten Schuss. Für Upamecano war danach Schluss, doch die Fehler endeten nicht. Denis Zakaria scheiterte frei vor Neuer (54.). Doch nur drei Minuten später klingelte es bei einem Schuss von Embolo wieder bei Neuer, der einen ähnlich fürchterlichen Abend erlebte wie beim 0:6 gegen Spanien vor knapp einem Jahr in der Nations League. Auf der Bayern-Bank wurden die Mienen lang und länger, danach ging es nur noch um Schadensbegrenzung.

Seoane scheidet aus, Vargas trifft

Bayer Leverkusen ist überraschend in der zweiten Runde gegen den Karlsruher SC gescheitert. Das Team vom Schweizer Trainer Gerardo Seoane unterlag dem Zweitligisten am Mittwochabend 1:2 und verpasste erstmals seit fünf Jahren die Runde der letzten 16 Teams. Lucas Cueto (4. Minute) und Kyoung-Rok Choi nach einem Patzer von Bayer-Torhüter Lukas Hradecky (63.) erzielten die Treffer für den KSC. Jeremie Frimpong hatte zwischenzeitlich für Leverkusen ausgeglichen (54.), Bayer ist nun seit vier Pflichtspielen ohne Sieg.

Auch Union Berlin mit Coach Urs Fischer tat sich lange Zeit schwer, setzte sich aber bei Drittligist SV Waldhof Mannheim mit 3:1 nach Verlängerung durch.

Im Bundesliga-Duell bezwang der VfL Bochum den FC Augsburg im Penaltyschiessen 5:4. Goalie Manuel Riemann verwandelte den entscheidenden Penalty. Zuvor hatte der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas in der regulären Spielzeit (58.) auf Vorlage von Andi Zeqiri zum 2:2 ausgeglichen.

Modeste rettet Köln

Anthony Modeste hat als Joker ein lange tristes Bundesliga-Duell entschieden und den 1. FC Köln in den Achtelfinal geschossen. Mit einem Doppelpack (72./77.) binnen fünf Minuten erlöste der eingewechselte Stürmer seinen Club und sorgte für den 2:0-Erfolg beim VfB Stuttgart. Nur etwa 30 Sekunden nach seiner Einwechslung erfrischte Modeste mit seiner ersten Aktion ein zähes Zweitrundenspiel, als er nach einem abgewehrten Schuss von VfB-Torhüter Fabian Bredlow abstaubte. Kurz darauf hämmerte der 33-Jährige den Ball aus kurzer Distanz zur Entscheidung unter die Latte.

