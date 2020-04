Verschoben – Elvis – Das Musical Leider muss die Veranstaltung auf das nächste Jahr verschoben werden. Aline Zwahlen

Der Bundesrat hat am 16. März 2020, in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung weiter verschärft. Er stuft die Situation in der Schweiz neu als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz ein. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe werden bis am 19. April 2020 geschlossen. Ab sofort sind öffentliche und private Veranstaltungen verboten.



Die Veranstaltungen werden wie folgt verschoben:

Samstag, 28. März 2020 NEU: Mittwoch, 31. März 2021

Sonntag, 29. März 2020 NEU: Donnerstag 1. April 2021



Die Tickets behalten ihre Gültigkeit und dürfen bei Verhinderung z.B. auf www.ricardo.ch weiterverkauft oder über die Ticketcorner Plattform «fanSALE» umgetauscht werden. Wegen Bestimmung der «höheren Gewalt» können keine Tickets zurückgenommen werden.





Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und allen Angehörigen gute Gesundheit.





Das espace.card-Team



