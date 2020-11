Kritik an Berner Schulraumplanung – Elternräte sind besorgt über fehlende Schulhäuser In der Länggasse und auch im Kirchenfeld wird der Platz in den Schulen knapp. In den anderen Stadtteilen ist die Not weniger gross. Warum? Jael Amina Kaufmann

Eine neue Schule auf dem Viererfeld und das Schulhaus Enge sollen die Platznot in der Länggasse lindern – wann genau, ist aber noch ungewiss. Foto: Franziska Rothenbühler

Eine zum Klassenzimmer umfunktionierte Waschküche oder die Abwartswohnung als Kindergarten – die Liste der kurzfristigen Lösungen gegen die Platznot an den Schulen in der Länggasse ist lang. Für Karl Küenzi, Co-Präsident des zuständigen Elternrates, ist daher klar: «Im Schulkreis Länggasse-Felsenau ist in den vergangenen Jahren in der Schulraumplanung zu wenig passiert.»

Obschon im Quartier in zehn Jahren laut der Prognose der Stadt Bern über 20 Klassen mehr unterrichtet werden sollen, werde man, so Küenzi, von den Behörden immer wieder auf Projekte vertröstet, deren Umsetzungstermin unsicher sei. So sei ungewiss, ob das Container-Provisorium auf dem Hochfeld nächsten Sommer umgesetzt werde oder ab wann das Enge-Schulhaus sowie die neue Schule auf dem Viererfeld bezugsbereit werde. Zudem rechnet Küenzi mit der eigentlich für 2023 vorgesehenen Übergabe des PH-Gebäudes an der Muesmattstrasse vom Kanton an die Stadt frühestens 2031.

Schulraumplanung in Bern Infos einblenden Die städtischen Schulen sind in sechs Schulkreise aufgeteilt. Jeder Kreis verfügt über drei bis vier Standorte mit Kindergärten, Primar- und Sekundarstufe. Insgesamt besuchen im Schuljahr 2020/21 über 11’260 Kinder in Bern den Unterricht. Für die nächsten zehn Jahren rechnen die Statistischen Dienste der Stadt mit einem Anstieg von fast 2000 Schülerinnen und Schülern. Mehr Kinder bedeuten auch mehr Schulraum: Zwischen 2017 und 2024 seien bereits 32 Bauprojekte umgesetzt respektive deren Fertigstellung geplant, sagt das städtische Hochbauamt auf Nachfrage des «Bund». Die Gesamtinvestition dieser Projekte beträgt rund 390 Millionen Franken. Die sechs Schulkreise der Stadt Bern. Quelle: Schulamt der Stadt Bern

Auch im Schulkreis Kirchenfeld-Schosshalde, wo die Schülerzahl bis 2030 um etwa 180 Kinder ansteigen dürfte, ist man mit der Schulraumplanung unzufrieden. Laut Christoph Burri, Elternratspräsident im Kirchenfeld, wird jedes Projekt für mehr Schulraum über Jahre durch Einsprachen blockiert. So der eigentlich für 2017 geplante Umbau der Kirchenfeld-Schule und der Schulbau im Wyssloch beim Egelsee.

Behörden weisen Kritik zurück

Die Kritik fehlender Weitsicht weist das Berner Schulamt, welches die Schulraumplanung koordiniert, von sich. Gemäss dem stellvertretenden Leiter, Jörg Moor, gibt es zum Beispiel in der Länggasse «heute für die 56 Klassen genügend Schulraum». Auch der Anstieg der Schülerzahlen werde berücksichtigt, indem bis zur Sanierung des Enge-Schulhauses weitere Provisorien geplant seien, wie etwa die Container auf dem Hochfeld-Areal ab Sommer 2021. Das Risiko, dass diese durch Einsprachen verhindert werden, schätzt Jennifer Luginbühl vom städtischen Hochbauamt dabei als «relativ gering» ein. Die Behörde ist in Bern für die vom Schulamt bestellten Bauprojekte zuständig.

Andernorts läufts besser

Nicht überall ist man mit den städtischen Behörden unzufrieden. So sagt Sebastian Teuscher, Schulleiter des Bethlehemackers: «Der Berner Westen wurde lange Zeit in der Schulraumplanung vernachlässigt. Jetzt sind wir am Aufholen.» So entsteht momentan sowohl im Bethlehemacker als auch im Kleefeld ein Neubau.

Und: Ausgerechnet in den beiden Schulkreisen Breitenrain-Lorraine und Mattenhof-Weissenbühl, wo die Statistischen Dienste bis 2030 mit dem grössten Anstieg der Schülerzahlen rechnen, fühlt man sich für den steigenden Platzbedarf am besten gewappnet. So stehe im Schulkreis Breitenrain-Lorraine im Frühling 2021 die Erweiterung des Markus-Schulhauses an, sagt Jan Holler, Präsident des Kreiselternrats. Und auch in der Vergangenheit habe «die Zusammenarbeit mit der Stadt gut funktioniert», beispielsweise beim diesen Herbst abgeschlossenen Umbau der Schule im Spitalacker.

Durch die Eröffnung der erweiterten Spitalacker-Schule ist diesen Herbst zusätzlicher Schulraum entstanden. Foto: Christian Pfander

Auch im Schulkreis Mattenhof-Weissenbühl zeigt sich der geschäftsführende Schulleiter Giuliano Picciati zuversichtlich: «Das geplante Schulhaus auf dem Goumoëns-Areal wird die Platznot im Schulkreis beheben.» Bis die neue Schule voraussichtlich ab 2028 gebaut ist, kann der Schulkreis auf das Provisorium auf der Munzingerwiese zurückgreifen.

Pläne werden angepasst

Zuweilen kam es aber auch im Weissenbühlquartier zu Problemen in der Schulraumplanung – doch diese konnten behoben werden: Letzten Sommer unterzeichneten über 1000 Personen eine Petition gegen das Bauprojekt auf der Goumoënsmatte. Schliesslich wurde ein Kompromiss gefunden, indem das örtliche Beachcenter in ein anderes Quartier verschoben wird.

«Mittelfristig könnte die Situation bei uns wieder eng werden, wenn durch die Weiterentwicklung des Maigutquartiers und Weyermannshaus West zukünftig auch mehr Schulkinder untergebracht werden müssen.» Sebastian Teuscher, Schulleiter des Bethlehemackers

Auch andernorts mussten Pläne angepasst werden. Im Spitalacker etwa wurde das Projekt der neuen Schule kurz vor Baubeginn überarbeitet, da sich ein noch grösserer Platzbedarf abzeichnete. Die Lage kann sich rasch ändern. So sagt Sebastian Teuscher, Schulleiter des Bethlehemackers: «Mittelfristig könnte die Situation bei uns wieder eng werden, wenn durch die Weiterentwicklung des Maigutquartiers und Weyermannshaus West zukünftig auch mehr Schulkinder untergebracht werden müssen.»

Wo liegen die Probleme?

Doch warum stockt es in der Länggasse und im Kirchenfeld? Sind es wirklich ausserordentlich häufige Einsprachen aus der Quartierbevölkerung im Kirchenfeld, wie Elternratspräsident Burri vermutet? Stadtbaumeister Thomas Pfluger bestätigt, dass Unsicherheiten zwar bei allen Projekten bestünden, «aber vor allem, wenn Einsprachen oder Beschwerden eingehen». Die Gründe für Einsprachen seien aber vielfältig, sagt Pfluger: Man könne daher nicht sagen, dass die Anwohner des Kirchenfelds und der Länggasse einfach einsprachefreudiger seien.

In der Länggasse verweist Karl Küenzi, Co-Präsident des zuständigen Elternrates, auf die Konkurrenz durch die Uni: «Die Uni hat sich in den letzten Jahren geschickt ausgedehnt, und die Stadt hat im gleichen Zeitraum nichts gemacht.» Auf Nachfrage des «Bund» bestätigte das zuständige Amt Immobilien Stadt Bern, dass im Quartier eine gewisse Konkurrenz um Gebäude zur Universität bemerkbar sei, welche die Schulraumplanung erschwere. Man stehe aber in engem Kontakt mit dem Kanton, «um laufend nach Lösungen zu suchen».

Länggasse lanciert Petition

Dem Elternrat der Länggasse gehen die Bemühungen der städtischen Behörden aber zu wenig weit. Deshalb wollen sie sich nun auf politischer Ebene wehren und haben eine Petition «für eine nachhaltige Schulraumplanung» lanciert. Sie wurde letzten Freitag an Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB) und Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) übergeben.

Die SP Länggasse-Felsenau unterstützt die Petition mit Vorstössen im Stadtrat sowie im Grossen Rat. Zustimmung erhält die SP dabei aus allen Fraktionen – nur das Grüne Bündnis, die Partei von Bildungsdirektorin Teuscher, wollte den Vorstoss im Stadtrat nicht unterzeichnen.

Teuscher selbst wollte sich zum Vorstoss nicht äussern, da sich der Gemeinderat noch nicht damit befasst habe. Grundsätzlich begrüsse sie aber, dass sich auch die Parlamente mit der Schulraumplanung auseinandersetzten, denn diese sei «in einer wachsenden Stadt mit wenig freiem Raum in den Quartieren und langen Planungsprozessen von grosser Bedeutung».