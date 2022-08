Berner Volksschule – Eltern wenden sich enttäuscht ab Homeschooling boomt. Die Fans eint neben dem Wunsch nach optimaler Förderung und viel Familienzeit auch das Misstrauen in die öffentlichen Schulen. Mirjam Comtesse

Thirza Schneider unterrichtet ihren Sohn Levyn bei sich daheim in Mühlethurnen. Foto: Franziska Rothenbühler

Thirza Schneider schaut mit ihrem Sohn Levyn Mathe-Aufgaben an. Die ausgebildete Sozialpädagogin unterrichtet den 14-Jährigen seit dem zweiten Kindergartenjahr bei sich daheim in Mühlethurnen. «Allerdings ist Unterrichten in diesem Alter das falsche Wort für das, was wir machen», sagt sie. Levyn arbeitet oft selbstständig. Er möchte im kommenden Jahr eine Lehre als Informatiker beginnen. «Mit seinen Computerkenntnissen kann ich schon lange nicht mehr mithalten», sagt Thirza Schneider, Präsidentin des Vereins Bildung zu Hause Bern.