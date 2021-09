Corona an Schulen – Eltern befürchten Durchseuchung der Kinder Der Kanton Bern testet in Schulen nur noch, wenn Corona-Fälle gemeldet werden. Das bedingt aber, dass die Eltern ihre Kinder schon bei milden Symptomen selbst testen. Dölf Barben , Naomi Jones

Nun wird in der Schule nur noch getestet, wenn es mindestens zwei positive Fälle gibt. Foto: Raphael Moser

An zwei Berner Schulen grassiert das Coronavirus, wie verschiedene Eltern erzählen. Im Sonnenhof sind mindestens drei Kinder aus zwei Klassen und eine Lehrkraft betroffen. Noch schlimmer ist es im Manuelschulhaus. Während in der einen Klasse etwa drei Kinder positiv sind, sind es in der Parallelklasse mindestens zehn. Der städtische Schulamtsleiter ad interim Richard Jakob will keine Auskunft zu einzelnen Schulen geben. Insgesamt seien in der letzten Woche aber 57 Schulkinder und vier Lehrpersonen positiv getestet worden, schreibt er. Die Woche zuvor waren nicht einmal halb so viele Kinder positiv. In der ersten Woche nach den Ferien fielen nur zehn Test von Kindern und Lehrern positiv aus.