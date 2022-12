Twitter-Files in den USA – Elon Musks hochgespielter Skandal verpufft Der neue Twitter-Eigentümer hat interne Dokumente veröffentlicht, die in seinen Augen Zensur bei dem Social-Media-Giganten belegen. Die öffentliche Reaktion ist jedoch kühl – ausser auf Trumps Provokation. Fabian Fellmann aus Washington

Elon Musk versucht, die amerikanische Politik aufzumischen. Mit durchzogenem Resultat. Foto: Jonathan Newton («The Washington Post» via Getty Images)

Mit zwei Popcorn-Zeichen begann Elon Musk am Samstag wie ein Teenager seine gross angekündigte Show: die Präsentation der Twitter-Files, interner Unterlagen aus den letzten Wochen des Wahlkampfs 2020. Damals blockierte das soziale Netzwerk die Verbreitung eines Artikels des rechten Revolverblatts «New York Post». Dieser basierte angeblich auf Daten vom Laptop des Sohns von Joe Biden und unterstellte diesem illegale Geschäftsbeziehungen in der Ukraine. Die Episode schürte Verschwörungstheorien, wonach die Medien in Absprache mit den US-Demokraten unliebsame Themen unterdrücken würden, um die Wahlen zu manipulieren.