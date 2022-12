Turbulente Wochen an der Börse – Elon Musk schreibt ungewöhnliche Zeilen an Tesla-Belegschaft In seiner traditionellen Botschaft zum Jahresende geht der Tesla-Chef auf den Absturz des Aktienkurses ein – und kritisiert den Börsenmarkt. Jon Mettler

Elon Musk ist seit dem Jahr 2008 Chef des Elektroautoherstellers Tesla. Foto: Matt Rourke (AP, Keystone)

Wie jedes Jahr hat Tesla-Chef Elon Musk auch heuer der Belegschaft einen Brief zum Jahresende geschickt. Und wie in den vergangenen Jahren bedankt er sich dabei bei den Mitarbeitern für ihre harte Arbeit und bittet sie darum, alles dafür zu tun, damit die Kundschaft die bestellten Elektroautos rechtzeitig erhält. Denn jede weitere Lieferung mache «einen echten Unterschied».

Dieses Mal ist jedoch etwas anders als in den Vorjahren – genauer genommen die letzten Zeilen des Briefes. «Lassen Sie sich von der Verrücktheit der Aktienmärkte nicht zu sehr beunruhigen», schreibt der 51-Jährige. «Wenn wir weiterhin eine hervorragende Leistung zeigen, wird der Markt dies anerkennen.» Auf lange Sicht werde Tesla das wertvollste Unternehmen der Welt sein.

Das sind bemerkenswerte Worte für den Chef einer börsenkotierten US-Firma, die sich freiwillig auf die Spielregeln der Finanzmärkte einlässt. Dazu gehören nicht nur gute Ergebnisse pro Quartal, sondern auch der externe Druck von Anlegerinnen und Finanzanalysten.

Gerade Investoren und Experten haben seit Dezember wenig Freude an der Tesla-Aktie. Der Kurs brach im Jahresvergleich zeitweise um bis zu 70 Prozent ein. In seinem Brief an die Belegschaft spricht Musk also die Börsenturbulenzen gezielt an und versucht zu beruhigen. Der US-Fachblog «Electrek» berichtete als Erstes darüber. Tesla beschäftigt weltweit knapp 100’000 Angestellte.

Amerikanische Wirtschaftsmedien wie «Yahoo Finance» werten Musks Worte als Hinweis darauf, dass die Arbeitnehmer bei Tesla mit der Entwicklung des Aktienkurses unzufrieden sind. Die Firma bezahlt viele ihrer Beschäftigten mit Aktienpaketen. Tesla war im Oktober 2021 noch mehr als 1,1 Billionen Dollar wert, bringt es aktuell aber nur auf einen Börsenwert von rund 360 Milliarden Dollar.

Musk machte auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter den «irrsinnigen Zinssatz» der US-Notenbank Fed für den Kursverfall verantwortlich. Finanzanalysten sehen andere Ursachen: Musk habe sich mehr um die Übernahme von Twitter gekümmert als um Tesla. Zudem mache sich eine sinkende Nachfrage nach den Elektroautos bemerkbar, was die Preise drücke.

Ein Grund ist laut dem deutschen Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer, dass die Konkurrenz besser geworden ist. «Der Wettbewerb in China wird für Tesla härter», so der Direktor des Center Automotive Research in Duisburg mit Blick auf den wichtigsten Absatzmarkt für Elektroautos.

Chinesische Autobauer wie BYD, NIO und Zeekr seien in Softwarefunktionen, Qualität und Batterieleistungen «den heutigen Tesla-Modellen überlegen». Die Wachstumsraten der neuen Mitbewerber seien im Vergleich zu Tesla in China «fast schon raketenhaft».

Zwar rechnet Dudenhöffer damit, dass Tesla im kommenden Jahr eine Produktionskapazität für mindestens 1,9 Millionen Fahrzeugen bereitstellen kann. Trotzdem fällt sein Ausblick auf das neue Jahr verhalten aus. Mit wenig Produktneuerungen, aber einem starken Wettbewerbsumfeld, steigenden Produktionskapazitäten und sinkender Markensympathie komme Tesla in eine Sandwichposition. Damit seien die hohen Gewinnmargen von 2022 im kommenden Jahr bei Tesla «nicht wiederholbar», meint der Professor für Automobilwirtschaft.

Tatsächlich deutet im Moment wenig darauf hin, dass sich die Lage für Tesla verbessert. Zwar steigt der Aktienkurs seit Mitte Woche wieder leicht. Einflussreiche Finanzanlysten wie Adam Jonas vom US-Finanzdienstleister Morgan Stanley haben das Kursziel der Aktie aber deutlich nach unten korrigiert — von 330 Dollar auf 250 Dollar. Aktuell liegt der Preis für das Wertpapier bei knapp 122 Dollar.

Preise für gebrauchte Teslas sinken

Selbst im Occasionenmarkt gibt es Anzeichen dafür, dass das Interesse für gebrauchte Tesla-Modelle nachlässt. Der Durchschnittspreis in den USA lag im November bei 55’754 Dollar und damit 17 Prozent unter dem Höchststand vom Juli mit 67’297 Dollar.

In der Schweiz ist ein gebrauchter Tesla Model 3 mit Baujahr 2019 ab knapp 35’000 Franken erhältlich, wie ein Blick auf die offizielle Online-Occasionenrubrik des Herstellers zeigt.

Von Juli bis November verzeichnete gemäss der Nachrichtenagentur Reuters der gesamte Gebrauchtwagenmarkt in den Vereinigten Staaten einen Rückgang von 4 Prozent. Die gebrauchten Teslas befanden sich im November durchschnittlich 50 Tage lang im Bestand der Händler, verglichen mit 38 Tagen für alle Gebrauchtwagen.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Mehr Infos @jonmettler

