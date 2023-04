Daniel Lescow, mit dem EQS SUV lanciert Mercedes-Maybach das erste Elektromodell der Marke. Passt ein Stromer zu Maybach?

Das passt ausgezeichnet, da der Elektroantrieb ein viel ruhigeres Fahrgefühl erzeugt. In Verbindung mit dem Maybach-Fahrmodus und zusätzlich geräuschdämmenden Massnahmen haben wir ein Paket entwickelt, das dem Fahrer das Gefühl der absoluten Ruhe und Geborgenheit vermittelt. Dieses Fahrgefühl kombinieren wir mit dem, was wir «Cocooning» nennen – absolut komfortables Sitzen in dem Fahrzeug, ergänzt durch zusätzliche Massnahmen wie ein feststehendes Dreiecksfenster oder elektrische Rollos im Fond. Die Passagiere sollen das Gefühl haben, in einer eigenen Welt unterwegs zu sein.