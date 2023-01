Dank mildem Wetter – Elcom: Schweiz kommt wahrscheinlich ohne Strommangel durch den Winter Die relativ hohen Temperaturen haben laut der Elcom dazu geführt, dass bisher deutlich weniger Gas gebraucht wurde und die Gasspeicher daher besser gefüllt seien.

Der Winter zeigt sich zurzeit von einer äusserst milden Seite: Hochspannungsleitungen in der Linthebene bei Benken, St. Gallen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass die Schweiz ohne Strommangel durch den Winter kommt. Das sagt der Geschäftsführer der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom), Urs Meister.

Der wichtigste Faktor seien die bisher relativ hohen Temperaturen dieses Winters, sagte Meister in einem Beitrag von Schweizer Radio SRF vom Donnerstagmorgen. Dies habe dazu geführt, dass in Europa bisher deutlich weniger Gas verbraucht worden sei als in anderen Jahren. Deshalb seien auch die Gasspeicher besser gefüllt.

Auch sei wieder mehr Atomstrom aus Frankreich vorhanden. Die Aussichten seien zudem gut, dass in den kommenden Wochen noch mehr Atomstrom aus Frankreich in die Schweiz fliessen könne.

Ein weiterer Pluspunkt ist laut Meister der «deutlich überdurchschnittliche» Füllstand der Schweizer Stauseen. Er betrage etwa 75 Prozent. Normal seien um diese Jahreszeit 55 bis 60 Prozent.

Schweizer Stauseen zu 74,6 Prozent gefüllt Infos einblenden Die Schweizer Stauseen sind derzeit zu 74,6 Prozent gefüllt. Damit liegen die Pegel gemäss neuesten Zahlen des Bundesamts für Energie (BFE) 21,9 Prozentpunkte höher als durchschnittlich zum selben Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren. Die für die Schweizer Energieversorgung ebenfalls wichtigen Gasspeicher in Deutschland sind momentan zu 91,0 Prozent gefüllt. Der Füllstand bewegt sich damit über dem langjährigen Durchschnitt. Die letzten zehn Jahre betrug dieser zum selben Zeitpunkt 68,8 Prozent. Tabelle: SDA Die Gasspeicher in Frankreich sind zu 81,4 Prozent und jene in Italien zu 80,8 Prozent gefüllt. Dies geht aus den täglich aktualisierten Daten des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe hervor. Die Schweiz verbrauchte nach Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS) im letzten Jahr 58'113 Gigawattstunden (GWh) Strom. Sind alle Stauseen komplett gefüllt, entspricht das einer Stromreserve von insgesamt 8865 GWh, also rund 15 Prozent des jährlichen Strombedarfs der Schweiz. Die Zahlen zu den Schweizer Stauseen beziehen sich auf den 9. Januar, diejenigen der Gasspeicher im Ausland auf den 10. Januar. (SDA)

Lage für BFE weiterhin «angespannt»

Die Elcom ist eine unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich. Sie überwacht die Einhaltung des Stromversorgungs- und Energiegesetzes und beaufsichtigt die Strompreise. Auch überwacht sie die Versorgungssicherheit im Strombereich.

Das Bundesamt für Energie (BFE) beurteilt hingegen auf seinem Mitte Dezember aufgeschalteten «Energiedashboard Schweiz» die Stromversorgungslage als weiterhin «angespannt». Allerdings sei die Stromversorgung gewährleistet. Dieselbe Einschätzung gibt das BFE für Gas ab.

Das Energieverbrauchsportal des BFE kennt fünf Stufen. Stufe 1 ist «normal», Stufe 2 bedeutet «angespannt», Stufe 5 wäre «ungenügende Versorgung».

Bundesrat bereitet sich vor

Der Bundesrat bereitet sich auf eine allfällige Strommangellage vor. Im November gab er einen mehrstufigen Massnahmenplan in eine verkürzte Vernehmlassung. Dieser reicht von Sparappellen bis zu Netzabschaltungen als Ultima Ratio für den Fall, dass Sparen, Einschränkungen und Kontingentierungen nicht ausreichen.

In den nächsten Wochen will der Bundesrat die Verordnungen als Entwürfe verabschieden, wie es beim Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) auf Anfrage hiess. In Kraft setzen werde der Bundesrat die Verordnungen nur bei einer drohenden Mangellage, angepasst an den effektiven Bedarf.

SDA/sep

