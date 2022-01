An der Front in der Ukraine – Eiskalt ist die Angst Tag für Tag starren die ukrainischen Soldaten hinüber auf die andere Seite, wo die Vasallentruppen der Russen stehen. Kommt der grosse Angriff, kommt er nicht? Ein Frontbericht. Florian Hassel , Solote

«Wir sind hier, damit der Gegner die Ukraine nicht überrennt»: Ukrainische Soldaten an der Frontlinie in der Region Donezk. (7. Januar 2022) Foto: Andriy Dubchak (Keystone)

Zumindest ein Porträt von Wladimir Putin hat es schon nach Solote geschafft. Im Hof vor ihrem Kommandoposten haben die Soldaten der 24. Mechanisierten Brigade der Nord-Gruppe der ukrainischen Armee ein Bildnis des russischen Präsidenten auf eine Strohpuppe montiert. Ab und zu feuern sie ein paar Kugeln auf ihn ab – und hoffen, dass der echte Putin und seine Soldaten nie in das ehemalige Bergmannsstädtchen an der Front in der Ostukraine kommen werden.

Fast acht Jahre Krieg hat das 13'000-Einwohner-Städtchen hinter sich. Überall zeigen sich die Wunden des Krieges. Zerschossene Türen, leere Fensterhöhlen, schwarze Brandspuren an Häuserwänden. Vier Ortsteile, Solote 1 bis 4, sind unter Kontrolle Kiews, der fünfte aber – das Dorf Mariwka, jetzt Solote 5 genannt – wird von den Truppen der «Volksrepublik Lugansk» (LNR) kontrolliert. Das ist von Moskau kontrolliertes Rebellenterritorium, das zweite neben der «Volksrepublik Donezk» (DNR). Früher haben in Solote 4 Kumpel in einer vierstöckigen Mietskaserne gewohnt. Doch die Männer sind längst weg, ihre Kohlegrube haben sie aufgegeben.