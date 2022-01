Neonazi-Aufmarsch in Bern – Einzelfall oder Dammbruch? Kommen Rechtsradikale erneut nach Bern, sieht Sicherheitsdirektor Reto Nause erhebliches Eskalationspotenzial. Folglich könnte die Stadt Corona-Demos wieder untersagen. Michael Bucher

Neu an vorderster Front: Rund drei Dutzend Rechtsradikale führten am Samstag den Demozug durch die Stadt Bern an. Foto: Raphael Moser

Auf den ersten Blick sieht es am Samstagnachmittag in Bern so aus, wie man es schon unzählige Male während der fast zwei Jahre andauernden Pandemie gesehen hat: Massnahmegegnerinnen und -gegner marschieren lautstark durch die Gassen, eng begleitet von der Polizei.

Schon seit Beginn der Corona-Demos ist dokumentiert, dass vereinzelt Personen mit rechtsradikaler Gesinnung mitlaufen, allerdings eher versteckt in der Masse. Dass sie nun unverfroren an die Spitze drängen und per Megafon Parolen des Widerstands raushauen – das hat viele leer schlucken lassen. Und dies ausgerechnet in der linksten Stadt der Schweiz. Bis vor kurzem war das undenkbar.