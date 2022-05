Anlegen an den Börsen – Einstieg nach dem Absturz? Auf diese Indikatoren schauen Profis Die Aktienkurse sind in den letzten Wochen deutlich gesunken. Wer jetzt kaufen will, sollte auf diese acht Kennzahlen schauen. Martin Lüscher

Die Börse ist auf Talfahrt: Aktienhändler haben diese Tage wenig Grund zur Freude. Foto: Michael M. Santiago (Getty Images)

Am Aktienmarkt geht es seit Wochen nach unten. Im Sog von schlechten Unternehmenszahlen hat auch der US-Aktienindex S&P 500 nachgegeben. Der Bärenmarkt – was einem Rückgang von 20 Prozent vom Höchst entspricht – beim S&P 500 rückt immer näher. Andere Aktienindizes, wie beispielsweise der technologielastige Nasdaq Composite oder der europäische Euro Stoxx 50, befinden sich bereits in einem Bärenmarkt. Rechtfertigen diese Einbussen den Ausbau des Aktienengagements? Ein Blick auf die folgenden Indikatoren gibt Auskunft.

Bewertung