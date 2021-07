Mittelländisches Schwingfest – Einst sah er zu ihm auf, nun bettet er ihn ins Sägemehl Wegen Kilian Wenger begann Fabian Staudenmann zu schwingen. Nun bezwingt er den Schwingerkönig im Schlussgang und gewinnt damit das Mittelländische ex aequo mit Matthias Aeschbacher. Marco Oppliger

Der König ist bezwungen: Fabian Staudenmann triumphiert über Kilian Wenger, den er einst im Fernsehen mit grossen Augen verfolgte. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Manch einer reibt sich zur Mittagszeit am Mittelländischen Schwingfest verwundert die Augen. Ein gewisser Elias Pirkheim steht nach vier Gängen zuoberst in der Rangliste. Als der 19-Jährige aus Habstetten gar Kantonalkranzer Fritz Ramseier bodigt, macht er das Einteilungsgericht erst recht auf sich aufmerksam. Und so bekommt er es nach der Pause mit Eidgenosse Christian Gerber und Ruedi Roschi zu tun – zweimal muss er sich geschlagen geben, verpasst damit den Kranz um einen Viertelpunkt.

Und trotzdem jubelt am Ende ein Mittelländer. Fabian Staudenmann gewinnt sein erstes Kranzfest, er erfüllt sich damit einen Bubentraum. Allerdings muss der 21-Jährige den Sieg mit Matthias Aeschbacher teilen. Der Emmentaler befindet sich in beeindruckender Form, reüssierte er in diesem Jahr doch bereits am Seeländischen und am Oberländischen.