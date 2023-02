Doppelweltmeister Marco Odermatt – Einst kriegte er reihenweise auf den Deckel – jetzt ist er der König des Skisports Er war schmächtig, leicht, unterlegen. Gerade das ist Teil seines Erfolgsrezepts: Wie der Nidwaldner zur grossen Figur dieser WM wurde. René Hauri

Hat den Gipfel des Skisports erreicht: Marco Odermatt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Wie viel Last mögen diese Schultern eigentlich tragen? Es scheint in diesen wunderbar sonnigen Tagen in den französischen Alpen, als könnten Marco Odermatt Dutzende Zementsäcke aufgeladen werden – den Nidwaldner würde auch das nicht in die Knie zwingen. Seinen Trainern, seinen Freunden und Weggefährten, ja auch seiner Familie, selbst ihr, gehen allmählich die Worte und Superlative aus, mit denen sie die Leistungen ihres Goldjungen noch umschreiben sollten.