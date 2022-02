Zoom – Einst heilig, heute verschwunden Wo früher Tote begraben wurden, steht heute ein Shoppingcenter. Der amerikanische Künstler Michael Sherwin begibt sich auf Spurensuche nach indigener Präsenz. Aleksandra Hiltmann (Text) Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Wilde Pferde neben einer Strasse im Crow Indian Reservation, MT © Michael Sherwin

Fluchtpunkte, auf englisch «Vanishing points», nennt man jene Linien, die in einem perspektivischen Bild aufeinander zulaufen und sich irgendwann schneiden. Auch auf den Bildern von Michael Sherwin treffen sich diese Geraden, mal in weiten Graslandschaften, mal hinter riesigen Parkplätzen.

Als «Vanishing points» bezeichnet der amerikanische Multimediakünstler Orte, die von der Erdoberfläche verschwinden. «Ich lokalisiere und fotografiere bedeutende Stätten indigener amerikanischer Präsenz», schreibt er in seinem Foto- und Essayband. Seine Bilder zeigen heilige Berge, Erdhügel, ehemalige Schlachtfelder, Ausgrabungsstätten.

Touristen geniessen die Aussicht am John Wayne Point, Monument Valley Navajo Tribal Park, NM © Michael Sherwin

Wäsche wird getrocknet beim Indian Mound Campground, New Marshfield, OH © Michael Sherwin

«Graben Sie irgendwo in den Vereinigten Staaten einen Spaten in die Erde und es gibt eine Geschichte zu erzählen. Eine, die Sie wahrscheinlich nicht kennen, die nie in einer Schule unterrichtet wurde, eine, ohne die zu kennen, Sie sterben werden», schreibt Mitautorin Kirsten Rian in ihrem Essay.

Parkplatz vor dem Suncrest Towne Centre, Morgantown, WV © Michael Sherwin

Auch Sherwin wusste erst nicht, auf welchem Grund das Shoppingcenter mit dem grossen Parkplatz in Morgantown, West Virginia, steht, in dem er einkaufen ging. Er fand heraus, dass unter dem Konsumtempel ein 800-jähriger Friedhof und Dorfplatz der Monongahelan Kultur liegt.

Die Angehörigen der Monogahela hielten sich ungefähr zwischen 1050 und 1630 in Gebieten der heutigen Bundesstaaten Pennsylvania, West Virginia, Ohio und Maryland auf. Was nach dem Einfall der Europäer mit ihnen geschah, ist bis heute nicht restlos geklärt.

Adler-Feder beim Medicine Wheel National Historic Landmark, Bighorn National Forest, WY © Michael Sherwin

Mount Rushmore National Memorial, Black Hills National Forest, Keystone, SD © Michael Sherwin

Wandmalerei in Point Pleasant Riverfront Park, Point Pleasant, WV © Michael Sherwin

Grabhügel Shrum Mound in Columbus, OH © Michael Sherwin

Was wird von unserer Zivilisation dereinst übrigbleiben? Für diese Frage stehen die Stillleben in Sherwins Buch. Sie zeigen Objekte, die der Künstler an den von ihm besuchten Orten gesammelt hat. Eine verrostete Spraydose für Insektenschutzmittel, einen Schaumstoffball, eine Partyrassel.

Insect Killer © Michael Sherwin

Matchbox Car © Michael Sherwin

Infos einblenden «Vanishing Points»

Michael Sherwin

Kehrer Verlag 2021

172 Seiten, ca. 50 Franken

Aleksandra Hiltmann ist Redaktorin für das Ressort Leben. Sie hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Hier schreibt sie zu Themen rund um Kultur und Gesellschaft. Zu ihren speziellen Interessengebieten gehören Diversity-Themen und der Balkan. Mehr Infos @thisisAleksa

