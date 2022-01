Theater und Omikron – Einspringen ist aktuell die wichtigste Disziplin Eine Infektion, und der Vorhang bleibt unten: Wie gehen die grossen Berner Bühnen mit Personalengpässen wegen Corona um? Regula Fuchs

Den nötigen Abstand einhalten, ist auf der Bühne nicht immer möglich: «Ein Sommernachtstraum» an den Bühnen Bern. Foto: Yoshiko Kusano

An der Premierenaufführung von «Ein Sommernachtstraum» bei den Bühnen Bern trugen letzte Woche zwei Schauspielerinnen Maske. Und zwar nicht, weil Shakespeare es so verlangt hätte. Die beiden hatten Kontakt mit einer Covid-infizierten Person – und darum die Maskierung aus sanitarischen Gründen verordnet bekommen. Was aber, wenn Ensemblemitglieder in Isolation oder in Quarantäne müssen? Wie brenzlig ist die aktuelle Corona-Lage für die grossen Berner Bühnen?