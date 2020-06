Neueröffnung an besserer Lage – Einsprachen gegen neuen McDonald’s am Waisenhausplatz In der Berner Innenstadt soll im nächsten Frühling eine neue McDonald’s-Filiale entstehen. Dafür wird diejenige in der Neuengasse geschlossen.

Am Standort des einstigen Kleiderladens Dick soll bald ein McDonalds Restaurant eröffnen. Foto: Printscreen Google

McDonald’s will eine seiner Filialen von der Berner Neuengasse auf den Waisenhausplatz züglen. Doch noch ist nicht sicher, ob die US-Imbisskette ihre Pläne umsetzen darf. Gegen das Baugesuch sind bis Ende der Frist am letzten Freitag zwei Einsprachen eingegangen. Diese betreffen primär die Zulieferung, Lärm- und Geruchsimmissionen, Abfallentsorgung sowie die Verschiebung von Veloabstellplätzen, sagt Reto Wüthrich, der stellvertretende Regierungsstatthalter, auf Anfrage.

Während mit der Filiale in der Neuengasse das älteste McDonald’s in der Stadt Bern schliesst, soll am Waisenhausplatz eine neue Filiale aufgehen, und zwar im Gebäude des ehemaligen Kleiderladens Ernst Dick AG. Der neue Standort sei ein besserer Hotspot mit mehr Passantenverkehr, wie Kurt Dallmaier, Betreiber der meisten McDonald’s Filialen in Bern, gegenüber der «Berner Zeitung» im Mai sagte.

Mit dieser für nächsten Frühling geplanten Neueröffnung bleibt es also bei vier Standorten in der Innenstadt: Zytglogge, Bahnhof, Postparc und neu am Waisenhausplatz. Daneben gibt es auch McDonald’s-Filialen im Wankdorf und im Westside.

