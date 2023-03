Storchenrundweg in Grossaffoltern – Einmal rund ums Storchendorf Der Storch ist schon lange die Hauptattraktion von Grossaffoltern. Nun hat er seinen eigenen Themenweg bekommen. Matthias Gräub

Michèle Spori ist fasziniert von den Störchen in ihrem Heimatdorf. Sie ist schon mit ihnen aufgewachsen: «Für mich war das als Kind ganz normal.» Foto: Jonas Scheck

In Grossaffoltern braucht man derzeit nicht übers Wetter zu reden. Wer sich dieser Tage auf der Dorfstrasse, zwischen Gemeinde und Kirche, begegnet, hat stets das passende Small-Talk-Thema zur Hand: die Störche. Wer den Kopf in den Nacken legt und zum nächsten Hausdach emporschaut, sieht, dass die grossen Vögel ganz Ähnliches tun: Sie legen die Köpfe in den Nacken und lassen die Schnäbel klappern. Rund 30 Nester verteilen sich über das Seeländer Storchendorf – die allermeisten von ihnen mitten im Dorfkern.