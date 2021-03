Berner Ersatzabgabe für Feuerwehr – Einmal mehr erhebt sich die «Feuerwehr-Steuer» aus der Asche Der Stadtberner Gemeinderat will eine Abgabe von Personen, die keinen Feuerwehrdienst leisten. Die Idee ist quasi uralt – und schon vielfach gescheitert. Bernhard Ott , Christian Zellweger

Will wegen der möglichen Ersatzabgabe bald tout Bern in die Feuerwehr? Eher nicht, sagt der Fachmann. Karikatur: Orlando

Knapp 200 Personen zählt die Milizfeuerwehr der Stadt Bern derzeit – sind es bald Tausende? Schliesslich will der Gemeinderat, dass bald jeder Berner und jede Bernerin Feuerwehrdienst leisten muss – oder eine Ersatzabgabe dafür bezahlen soll. So sollen 6,2 Millionen Franken in die Stadtkasse fliessen.

Neu ist die Idee keineswegs: In der Stadt Bern steht dieser Vorschlag zum siebten Mal zur Diskussion. Beliebt ist sie auch nicht: Sechsmal ist sie schon gescheitert.

Der siebte Versuch Infos einblenden Die Idee, die Stadtkasse mit einer Ersatzabgabe für den Feuerwehrdienst zu alimentieren, ist alles andere als neu. Der aktuelle Vorschlag ist vielmehr bereits der siebte Versuch, eine solche einzuführen. So diskutierte der Berner Gemeinderat die Steuer bereits 1974, kam aber selbst wieder davon ab. In den Jahren 1992 und 1996 scheiterte die Abgabe jeweils im Stadtparlament. Was die Berner und Bernerinnen von einer solchen Steuer halten, konnten sie 1999 an der Urne kundtun: 70 Prozent sagten damals Nein zur Abgabe. Ein fünftes Mal scheiterte die Abgabe 2003 – wiederum im Parlament, unter anderem mit Verweis auf das klare Abstimmungsergebnis vier Jahre zuvor. Den letzten Versuch startete der Gemeinderat 2012. Federführend zum Scheitern im Stadtrat trug damals der Stadtrat und spätere Finanzdirektor Alexandre Schmidt (FDP) bei.