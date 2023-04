US-Präsidentschaftswahlen 2024 – Einmal geht noch: Joe Biden soll Donald Trump wieder bezwingen Natürlich wissen die Demokraten, dass Biden nicht der spritzigste Kandidat für die nächste Präsidentschaftswahl ist. Aber er ist nun mal der Einzige, dem man zutraut, gegen Trump zu gewinnen. Peter Burghardt und Christian Zaschke aus Wilmington

Wird er es noch einmal schaffen? Joe Biden, im November 2020 noch Präsidentschaftskandidat, gab sich siegesgewiss. Foto: Roberto Schmidt (AFP)

Bei Janssen’s Market in Wilmington, Delaware, entsteht jetzt das Joe-Biden-Sandwich. Die Frau aus der Feinkostabteilung legt zwei Scheiben Weissbrot auf die Theke, sie holt Truthahn aus dem Kühlfach und drapiert Havarti-Käse sowie einen Berg Rucola darauf. Dann drückt sie Champagnersenf aus der Flasche, und zwar reichlich. Joe Biden kann nichts für das Joe-Biden-Sandwich, es handelt sich um eine Kreation und einen Klassiker dieses Supermarkts in seinem Wohnort Wilmington, der erfunden wurde, als Biden Vizepräsident war. Preis: 8,95 Dollar, inklusive einer kleinen Chipstüte und zweier Gewürzgurken. Schmeckt: hervorragend.



Die Bidens sind seit vielen Jahren Stammkunden im Janssen’s Market, ihr mittlerweile gut bewachtes Haus steht nur wenige Meilen entfernt zwischen Bäumen am See. Sie verbringen die meisten Wochenenden daheim, sofern sie nicht gerade im Weissen Haus, auf Reisen oder in ihrem Strandhaus in Rehoboth Beach sind, ebenfalls in Delaware. Oder, wie jetzt gerade am Wochenende, in Camp David, wo der Präsident dem Vernehmen nach an den letzten Details der offiziellen Verkündung seiner neuerlichen Präsidentschaftskandidatur arbeitete.