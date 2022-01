Stark gebeuteltes Grossbritannien – Einiges los gerade auf der Insel Boris Johnson ist im Tiefflug, die Royals taumeln, und dann ist da auch noch der Brexit. Monarchie und Regierung in Grossbritannien hatten schon oft schwierige Zeiten, aber beide gleichzeitig? Michael Neudecker

Droht der baldige Rücktritt? Für Boris Johnson könnte eine Gartenparty in der Downing Street während eines Lockdowns zum Verhängnis werden. Foto: Getty Images

Graham, der Kameramann, der einfach nur Graham genannt werden möchte, steht nun schon seit ein paar Stunden hier, aber passiert ist nicht viel. Das heisst: ein Mal ist etwas passiert. Gegen Mittag, kurz nachdem Graham seine Schicht begonnen hat, ist unten an den Wachhäusern das Tor aufgegangen. Heraus kam ein schwarzer Range Rover, am Steuer sass Andrew, Prinz Andrew, der Duke of York. «Er fährt meistens selber», sagt Graham. Und, Achtung: «Auf dem Beifahrersitz sass Fergie», Pause, «seine Ex-Frau.» Als wüsste irgendjemand hier nicht, wer Fergie ist. Graham hat das alles aufgezeichnet mit seiner Kamera, die Fotografen haben Bilder geschossen. Die Fotos und das Video aus Windsor sind dann auch sofort an die Boulevardpresse verkauft worden. «Liefen vorhin schon bei der Daily Mail», sagt Graham, in einem Tonfall, als wäre ihm herzlich egal, was sonst noch bei der Daily Mail läuft.