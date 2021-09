Berner Schwinger-Mannschaft – «Einige werden hässig sein» Am Bern-Jurassischen in Gorgémont werden die letzten Startplätze für den Kilchberg-Schwinget vergeben. Grosse Namen dürften den Saisonhöhepunkt verpassen. Philipp Rindlisbacher

Ein Tiefschlag: Simon Anderegg verletzt sich am Schwarzsee. Es ist ein weiterer Dämpfer in dieser Saison. Foto: Peter Klaunzer

Es hätte die Saisoneröffnung sein sollen. Nun ist es für viele der Wettkampf der letzten Chance. Wegen der Pandemie wurde das Bern-Jurassische in Gorgémont vom 25. April auf den 12. September verschoben. War das Kräftemessen in der jüngeren Vergangenheit jeweils das am schwächsten besetzte Kranzfest im Bernbiet, ist die Teilnehmerliste heuer durchaus ansprechend.

Es geht schliesslich auch um mehr als üblich: In zwei Wochen findet mit dem Kilchberg-Schwinget der Saisonhöhepunkt statt, von den lediglich 60 Startplätzen gehen nur deren 16 an Berner Vertreter. Noch seien nicht alle Tickets vergeben, sagt der technische Leiter Roland Gehrig, «und die Formkurve ist beim Selektionsentscheid ein wichtiges Kriterium».