9/11-Gedenkfeiern in den USA – Einheit für einen Tag 20 Jahre nach den Terroranschlägen gedachte das gespaltene Land seiner nationalen Tragödie. In Kabul hissten die Taliban demonstrativ ihre Flagge. Martin Suter

Grosse Trauer und Anteilnahme: Menschen kommen in New York City zur Gedenkstätte des 11. September. Foto: Getty Images

Unterbrochen von Minuten der Stille und Glockenschlägen wurden am Samstag auf Ground Zero in Downtown New York erneut die Namen aller 2606 Menschen verlesen, die 20 Jahre zuvor beim Einsturz der Doppeltürme des World Trade Center gestorben waren. Islamistische Terroristen hatten Passagierjets gekapert und in die damals höchsten Gebäude Manhattans gesteuert.

Feierlichkeiten fanden auch vor dem Pentagon in Washington statt, wo ein drittes Flugzeug beim Einschlag 125 Menschen tötete. Ebenfalls gedacht wurde in Pennsylvania des von Passagieren erzwungenen Absturzes einer vierten Maschine, die Kurs auf das Capitol genommen hatte. Insgesamt fanden am Terrortag 2996 Menschen aus 90 Ländern den Tod, darunter viele Hunderte Feuerwehrleute und Polizisten.