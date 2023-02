Pellet-Heizungen im Trend – Einheimisches Holz löst ausländisches Öl ab Die Friedli AG in Burgdorf macht aus Holzresten Pellets. Obwohl das nachhaltig ist, können Holzheizungen nicht die ganze Energiewende tragen. Ein Besuch in der Fabrik. Pia Scheidegger

Dieter Friedli, Inhaber der Friedli AG, und Karina Nyffenegger, Mitinhaberin der Nyffenegger Holz AG, verkaufen beide regional hergestellte Pellets. Fotos: Nicole Philipp

Eine Säge kreischt schrill, es riecht nach frisch geschnittenem Holz. Hier, an der Buchmattstrasse in Burgdorf, stellt die Roth AG Holzträger her. Durch das Sägen und Fräsen produziert die Firma Holzspäne – rund 13 Tonnen pro Tag. Diese werden von Maschinen abgesaugt und durch Rohre in zwei Silos transportiert. Die beiden Silos werden aber nicht von der Roth AG, sondern von der Friedli AG nebenan bewirtschaftet.