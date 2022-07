Von Kopf bis Fuss: Essbarer Sonnenschutz – Eingecremt? Nein, Trauben gegessen! Neue Studien beweisen, dass die Inhaltsstoffe blauer Weintrauben Sonnenbrände verhindern können. Inwieweit das zutrifft und weitere Superkräfte der kleinen Früchtchen. Silvia Aeschbach

Doppelt hält besser: Der essbare Sonnenschutz von Trauben optimiert die Schutzwirkung von Sonnencremes. Foto: Getty Images

Die hiesige Traubensaison naht. Ab September, dank den bisherigen Wetterbedingungen wohl sogar schon im August, gibt es diese Früchte aus einheimischen Kulturen. Schon jetzt gibt es sie aus den südlicheren Ländern, vor allem aus Italien, im Handel. Wie gesund Trauben dank ihren Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen für unseren Körper sind, habe ich hier im letzten Jahr beschrieben.

Dabei habe ich darauf hingewiesen, dass Trauben beziehungsweise Stoffe daraus auch für die Hautpflege eingesetzt werden. Dazu gibt es interessante neuere Erkenntnisse. So etwa, dass nicht nur die Verwendung von Traubenbestandteilen in Hautpflegeprodukten gut für die Haut sein kann, sondern auch das Essen von Trauben. Eine im Fachmagazin «Journal oft he American Academy of Dermatology» (JAAD) veröffentlichte Studie aus den USA kommt zum Schluss, dass das Essen von Trauben vor UV-Strahlen schützen kann. Die Forscher vom Dermatologie-Department der University of Alabama in Birmingham (UAB) fanden heraus, dass nach zwei Wochen regelmässigem Traubenkonsum die minimale Erythemdosis (MED) bei den Probanden um durchschnittlich 74,8 Prozent zugenommen hat. Die MED ist ein Mass für die Bestrahlungsdosis der Haut mit UV-Strahlen, die eine Hautrötung auslöst, eben ein Erythem.

Es handelt sich um die erste Studie, die zeigt, dass das Essen von Trauben eine schützende Auswirkung gegen Sonnenbrand hat. Für diese Wirkung sind Polyphenole verantwortlich, die in Trauben sowie in anderen Früchte- und Gemüsesorten vorkommen. Dieser Effekt wurde vor dieser Studie mit 19 gesunden erwachsenen Probanden bereits bei Versuchen mit Mäusen festgestellt. Die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer nahmen die Trauben in Form von 23 Gramm gefriergetrocknetem Pulver zu sich, was einer Portion Trauben von etwa 125 Gramm entspricht.

«Das bedeutet nicht, dass Trauben anstelle von Sonnenschutzmitteln verwendet werden sollten, aber sie können einen zusätzlichen Schutz bieten.» Studienleiter Allan Oak

Trauben könnten also wie ein «essbarer Sonnenschutz» wirken, wird Studienleiter Allan Oak in der einer Mitteilung der UAB zitiert. «Das bedeutet nicht, dass Trauben anstelle von Sonnenschutzmitteln verwendet werden sollten, aber sie können einen zusätzlichen Schutz bieten.»

Auch wenn die Zahl der Probanden noch sehr überschaubar ist, seien diese aktuellen Ergebnisse Bausteine für weitere Studien, die zu einem oral einzunehmenden UV-Schutzprodukt aus natürlichen Quellen führen könnten. Laut der UAB deuten die Studienergebnisse zudem auch darauf hin, «dass Trauben auch zur Vorbeugung von Hautkrebs beitragen können». Um das genauer zu klären, seien jedoch weitere Untersuchungen notwendig.

Dass Trauben beziehungsweise Stoffe aus Trauben in Produkten, die nicht gegessen, sondern auf die Haut aufgetragen werden, wirksam sind, ist schon länger bekannt. So zeigte etwa 2014 eine Studie aus Kalifornien, dass das in Weintrauben enthaltene Resveratrol eine antimikrobielle Wirkung gegen Akne hat. 2015 befasste sich eine spanische Studie ausführlich mit der «Verwendung von phenolischen Verbindungen aus Traubenprodukten und Nebenprodukten als Quelle für natürliche Inhaltsstoffe für Kosmetika».

Pflegt die Haut und lässt die Haare wachsen

Apropos Kosmetika. Wie funktioniert jetzt dieser Hautschutz in Cremes und Töpfchen? Antioxidantien, also Polyphenole wie Resveratrol, wie sie vor allem in den Traubenschalen aber auch in Kernen vorkommen, schützen die Haut vor freien Radikalen. Diese werden durch verschiedene Belastungen wie Stress, schlechter Hautschutz, Smog, Rauchen oder zu viel Alkohol ausgelöst und führen zu einer vermehrten Hautalterung in den Zellen. Lange Zeit war es nicht möglich, diese Polyphenole in eine Hautpflege zu integrieren, da diese mit Luft reagieren. Anfang der 1990er-Jahre gelang dann Joseph Vercauteren, der damals Leiter des Forschungslabors der pharmazeutischen Fakultät in Bordeaux war, dieser Coup: Seine Erkenntnisse machten die Entwicklung der ersten Pflege mit Traubenkern-Polyphenolen für die das französische Beautyunternehmen Caudalie möglich, das seither als führend auf diesem Gebiet gilt.

Abo Von Kopf bis Fuss: Richtig oder falsch? 7 Haarmythen auf dem Prüfstand Auch unseren Haaren tun Trauben Gutes. Denn Resveratrol soll den Haarwuchs fördern. Zu diesem Schluss kommen jedenfalls neuere Studien aus China und aus Japan, die 2020 und 2021 veröffentlicht wurden. Die Forscher fanden Hinweise dafür, dass das Antioxidans den Übergang des Haarzyklus von der Telogenphase – also der Ruhephase – in die Anagenphase oder die aktive Wachstumsphase stimulieren und damit das Haarwachstum anregen kann. Resveratrol soll zudem auch die Haarfollikel vor oxidativem Stress schützen und die Haardichte erhöhen, stellten französische Forscher 2020 in einer Studie für den Kosmetikkonzern L’Oréal fest. Alles diese Wirkungen beruhen darauf, dass das Resveratrol direkt auf die Haut aufgetragen wird. Ob und wie sich das Essen von blauen Weintrauben direkt auf das Haarwachstum auswirkt, muss noch erforscht werden.

Silvia Aeschbach Infos einblenden Silvia Aeschbach ist Journalistin, Bloggerin und Autorin, sie schreibt u.a. für den «Tages-Anzeiger» und die «SonntagsZeitung». Sie hat mehrere Bestseller geschrieben. Ihr jüngster – «Sind denn alle guten Männer schon vergeben?» – erschien im Herbst 2020 im Wörterseh Verlag. Daneben führt sie die Stilberatung www.stilbüro.ch. Silvia Aeschbach lebt mit ihrem Mann und ihrem Hund in Zürich.

Fehler gefunden?Jetzt melden.