Angst vor Wertverlust – Einfamilienhäuser stehen wieder mehr zum Verkauf Gestiegene Hypozinsen und Immobilienpreise lassen die Nachfrage nach Wohneigentum abkühlen – und die Sorgen der Hausverkäufer wachsen. Maren Meyer

Wer mit dem Gedanken spielt, sein Haus zu verkaufen, macht es jetzt, um Höchstpreise zu ergattern. Wohnsiedlung in Aarau. Foto: Manuel Geisser (Imago Images)

In Apples im Kanton Waadt entsteht eine neue Wohnsiedlung. 2023 soll sie bezugsbereit sein. Dort werden aber nicht etwa Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen gebaut, wie dies in der Schweiz in den vergangenen Jahren so oft der Fall war, sondern Reihenhäuser: Die elf Häuser mit 158 Quadratmeter Wohnfläche stehen bereits jetzt für 1,2 Millionen Franken auf dem Immobilienportal Homegate zum Verkauf.