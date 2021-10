Sweet Home: Suppe und Polenta – Einfache Znachtideen Mitten in der Woche möchte man abends keinen grossen Aufwand in der Küche betreiben. Da kommen dieses supereinfachen Gerichte genau richtig! Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Kartoffeln aus dem Backofen

Golden und knusprig : Kartoffeln mit viel Geschmack im Ofen g e röstet. Foto über: Cooking Channel TV

Diese Kartoffeln sind so richtig voller Geschmack, schön knusprig und schmecken herrlich mit einem knackigen Salat serviert.

Und so gehts:

Kochen Sie geschälte Kartoffeln in leicht gesalzenem Wasser gar. Zerstampfen Sie in einem Mörser Rosmarin, Thymian, einige ungeschälte Knoblauchzehen und Meersalz. Nun mischen Sie Olivenöl und etwas Honig dazu. Anschliessend eine Zitrone in Scheiben schneiden und dann alles zusammen mit den Kartoffeln in einer Gratinform vermischen. Im 200 Grad heissen Backofen ca. 30-40 Minuten rösten und geniessen.